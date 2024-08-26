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В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего

В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего

рассказала директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города федерального значения Севастополь Наталья Скорюкова. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T07:54

2024-08-26T07:54

2024-08-26T08:33

виноделие в крыму

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

виноделие

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наталья скорюкова

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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города федерального значения Севастополь Наталья Скорюкова.Скорюкова назвала также, сколько земли в регионе занимают виноградники в Севастополе. По ее словам, это около 7 тыс. га, из которых 5 га заняты плодоносящими виноградниками. И это при том, что общее количество земель сельхозназначения в Севастополе – 21 тыс. га. Наталья Скорюкова подчеркнула, что в 2014 году виноградными лозами в Севастополе были засажены только 3 тыс. га.Глава сельхоздепартамента города-героя также отметила, что количество предприятий, которые занимаются выращиванием винограда и производством вин в Севастополе, растет."В основном, это крестьянско-фермерские индивидуальные предприниматели, увеличение связано с благоприятным климатическим условиям, поэтому в приоритете у нас - виноградарство и виноделие. Замечательно, что такую уникальную землю мы используем по назначению. Если говорить о виноделии, то на сегодняшний день 15 предприятий занимаются производством вина и вина игристого", - отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, назвала цифры Скорюкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыБелое и крепленое вино в этом году могут подорожатьИз-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда

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2024

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