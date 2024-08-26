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В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего
В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего
рассказала директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города федерального значения Севастополь Наталья Скорюкова. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:54
2024-08-26T08:33
виноделие в крыму
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
виноделие
крым
мнения
новости крыма
наталья скорюкова
севастополь
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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города федерального значения Севастополь Наталья Скорюкова.Скорюкова назвала также, сколько земли в регионе занимают виноградники в Севастополе. По ее словам, это около 7 тыс. га, из которых 5 га заняты плодоносящими виноградниками. И это при том, что общее количество земель сельхозназначения в Севастополе – 21 тыс. га. Наталья Скорюкова подчеркнула, что в 2014 году виноградными лозами в Севастополе были засажены только 3 тыс. га.Глава сельхоздепартамента города-героя также отметила, что количество предприятий, которые занимаются выращиванием винограда и производством вин в Севастополе, растет."В основном, это крестьянско-фермерские индивидуальные предприниматели, увеличение связано с благоприятным климатическим условиям, поэтому в приоритете у нас - виноградарство и виноделие. Замечательно, что такую уникальную землю мы используем по назначению. Если говорить о виноделии, то на сегодняшний день 15 предприятий занимаются производством вина и вина игристого", - отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, назвала цифры Скорюкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыБелое и крепленое вино в этом году могут подорожатьИз-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
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виноделие в крыму, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, виноделие, крым, мнения, новости крыма, видео, наталья скорюкова, севастополь
В Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего

В 2024 году виноделы Севастополя начали собирать урожай винограда на три недели раньше

07:54 26.08.2024 (обновлено: 08:33 26.08.2024)
 
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ЯЛТА, 26 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города федерального значения Севастополь Наталья Скорюкова.

"Мы фиксируем достаточно высокий урожай с гектара. Гораздо выше, чем в прошлом году. Также в этом году раньше начали сбор винограда – на две-три недели. Особенно такой ранний сорт, как мускат. Это связано с тем, что сахара, которые набирает виноград, достаточно быстро подошли. Сбор, в основном, начали более крупные предприятия", - сказала она.

Скорюкова назвала также, сколько земли в регионе занимают виноградники в Севастополе. По ее словам, это около 7 тыс. га, из которых 5 га заняты плодоносящими виноградниками. И это при том, что общее количество земель сельхозназначения в Севастополе – 21 тыс. га. Наталья Скорюкова подчеркнула, что в 2014 году виноградными лозами в Севастополе были засажены только 3 тыс. га.
Глава сельхоздепартамента города-героя также отметила, что количество предприятий, которые занимаются выращиванием винограда и производством вин в Севастополе, растет.
"В основном, это крестьянско-фермерские индивидуальные предприниматели, увеличение связано с благоприятным климатическим условиям, поэтому в приоритете у нас - виноградарство и виноделие. Замечательно, что такую уникальную землю мы используем по назначению. Если говорить о виноделии, то на сегодняшний день 15 предприятий занимаются производством вина и вина игристого", - отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, назвала цифры Скорюкова.
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