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Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда

Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда

Министерство сельского хозяйства Республики Крым прогнозирует возможность небольшого снижения урожая винограда в 2024 году по сравнению с прошлым из-за... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T09:11

2024-08-24T09:11

2024-08-24T09:11

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ЯЛТА, 24 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Министерство сельского хозяйства Республики Крым прогнозирует возможность небольшого снижения урожая винограда в 2024 году по сравнению с прошлым из-за аномальной погоды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова."В прошлом году мы собрали 115 тыс. тонн. В этом году планировали, конечно, собрать чуть-чуть даже больше, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы планируем собрать около 100 -105 тысяч тонн. По некоторым хозяйствам прогнозируется снижение урожайности, но не более чем на 10%. Поэтому мы надеемся, что урожай будет не ниже, чем в прошлом году", – отметила она.На снижение урожая могут повлиять жара и засуха. При этом Зарединова рассказала, что качество этого винограда, по всем прогнозам, будет лучше.Врио министра отметила, что на сегодняшний день в Крыму работают более ста виноградарей, но каждый год появляются новые фермерские хозяйства, а площади распространения виноградников ширятся на те районы, где ранее эту сельхозкультуру массово не выращивали.Она отметила также, что только за прошлый год в Крыму заложили 2000 гектаров новых виноградников. Это стало возможным, по ее словам, благодаря стабильной государственной поддержке.Также чиновник назвала и другие виды господдержки сельхозпроизводителям. Это поддержка в виде финансового обеспечения, а также возмещение части затрат на оборудование и технику:"Что касается в принципе развития отрасли, важно сказать, что в Республике Крым действует очень эффективный инструмент инвестиционных соглашений, и в рамках этих соглашений по виноградарской, винодельческой отрасли подписано 16 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 12 миллиардов. В результате реализации этих всех проектов должно быть создано 1700 рабочих мест".Зарединова напомнила, что ранее указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму был создан праздник виноградаря и винодела. Он отмечается каждое четвертое воскресенье августа.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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