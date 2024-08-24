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Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
Министерство сельского хозяйства Республики Крым прогнозирует возможность небольшого снижения урожая винограда в 2024 году по сравнению с прошлым из-за... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T09:11
2024-08-24T09:11
2024-08-24T09:11
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ЯЛТА, 24 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Министерство сельского хозяйства Республики Крым прогнозирует возможность небольшого снижения урожая винограда в 2024 году по сравнению с прошлым из-за аномальной погоды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова."В прошлом году мы собрали 115 тыс. тонн. В этом году планировали, конечно, собрать чуть-чуть даже больше, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы планируем собрать около 100 -105 тысяч тонн. По некоторым хозяйствам прогнозируется снижение урожайности, но не более чем на 10%. Поэтому мы надеемся, что урожай будет не ниже, чем в прошлом году", – отметила она.На снижение урожая могут повлиять жара и засуха. При этом Зарединова рассказала, что качество этого винограда, по всем прогнозам, будет лучше.Врио министра отметила, что на сегодняшний день в Крыму работают более ста виноградарей, но каждый год появляются новые фермерские хозяйства, а площади распространения виноградников ширятся на те районы, где ранее эту сельхозкультуру массово не выращивали.Она отметила также, что только за прошлый год в Крыму заложили 2000 гектаров новых виноградников. Это стало возможным, по ее словам, благодаря стабильной государственной поддержке.Также чиновник назвала и другие виды господдержки сельхозпроизводителям. Это поддержка в виде финансового обеспечения, а также возмещение части затрат на оборудование и технику:"Что касается в принципе развития отрасли, важно сказать, что в Республике Крым действует очень эффективный инструмент инвестиционных соглашений, и в рамках этих соглашений по виноградарской, винодельческой отрасли подписано 16 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 12 миллиардов. В результате реализации этих всех проектов должно быть создано 1700 рабочих мест".Зарединова напомнила, что ранее указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму был создан праздник виноградаря и винодела. Он отмечается каждое четвертое воскресенье августа.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Из-за аномальной погоды в Крыму могут собрать меньше винограда
Минсельхоз Крыма прогнозирует возможное снижение урожайности винограда в 2024 году на 10%
ЯЛТА, 24 авг – РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым прогнозирует возможность небольшого снижения урожая винограда в 2024 году по сравнению с прошлым из-за аномальной погоды. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
"В прошлом году мы собрали 115 тыс. тонн. В этом году планировали, конечно, собрать чуть-чуть даже больше, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы планируем собрать около 100 -105 тысяч тонн. По некоторым хозяйствам прогнозируется снижение урожайности, но не более чем на 10%. Поэтому мы надеемся, что урожай будет не ниже, чем в прошлом году", – отметила она.
На снижение урожая могут повлиять жара и засуха. При этом Зарединова рассказала, что качество этого винограда, по всем прогнозам, будет лучше.
Врио министра отметила, что на сегодняшний день в Крыму работают более ста виноградарей, но каждый год появляются новые фермерские хозяйства, а площади распространения виноградников ширятся на те районы, где ранее эту сельхозкультуру массово не выращивали.
"Сейчас есть новые селекции, мы выращиваем морозоустойчивые и засухоустойчивые сорта, и у нас есть виноградники и в Черноморском районе, и в Джанкойском районе. Обычно ранее виноград выращивали на Южном берегу. Сейчас же это уже и центральная часть Крыма, и они двигаются в северную часть", – ответила Зарединова на вопрос РИА Новости Крым
.
Она отметила также, что только за прошлый год в Крыму заложили 2000 гектаров новых виноградников. Это стало возможным, по ее словам, благодаря стабильной государственной поддержке.
"В текущем году сумма государственной поддержки по данной отрасли Республики Крым составляет 720 миллионов рублей. Большая часть из этих средств уже перечислена сельхозпроизводителям", – подчеркнула спикер.
Также чиновник назвала и другие виды господдержки сельхозпроизводителям. Это поддержка в виде финансового обеспечения, а также возмещение части затрат на оборудование и технику:
"Что касается в принципе развития отрасли, важно сказать, что в Республике Крым действует очень эффективный инструмент инвестиционных соглашений, и в рамках этих соглашений по виноградарской, винодельческой отрасли подписано 16 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет 12 миллиардов. В результате реализации этих всех проектов должно быть создано 1700 рабочих мест".
Зарединова напомнила, что ранее указом главы республики Сергея Аксенова в Крыму был создан праздник виноградаря и винодела. Он отмечается каждое четвертое воскресенье августа.