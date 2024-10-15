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Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке
Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке
Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T17:52
2024-10-15T17:52
виноделие в крыму
виноделие
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
дмитрий киселев
россия
новости
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.По его словам, в России наращивают площади виноградников, сегодня под эту культуру заняты 103 тысячи гектаров, но стране "нужно виноградников вдвое больше, а лучше в два с половиной раза больше". В этих целях вводится понятие виноградопригодных земель, которые после проведения соответствующей научной экспертизы не будут застраиваться, пояснил Киселев.Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что власти города расширяют временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик КонстантиновскийМорозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сортЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов
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РИА Новости Крым
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виноделие в крыму, виноделие, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, дмитрий киселев, россия, новости, сельское хозяйство
Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке

60 процентов российского рынка занимает отечественное вино – Киселев

17:52 15.10.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВино
Вино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
"Если говорить о позиции отечественного виноделия, то у нас порядка 60 процентов рынка вина занимает отечественное вино. К примеру, во Франции это порядка 80 процентов, нам есть к чему стремиться", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, в России наращивают площади виноградников, сегодня под эту культуру заняты 103 тысячи гектаров, но стране "нужно виноградников вдвое больше, а лучше в два с половиной раза больше". В этих целях вводится понятие виноградопригодных земель, которые после проведения соответствующей научной экспертизы не будут застраиваться, пояснил Киселев.
Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что власти города расширяют временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год.
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