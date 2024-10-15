Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке
60 процентов российского рынка занимает отечественное вино – Киселев
© ТГ-канал Сергея АксеноваВино
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
"Если говорить о позиции отечественного виноделия, то у нас порядка 60 процентов рынка вина занимает отечественное вино. К примеру, во Франции это порядка 80 процентов, нам есть к чему стремиться", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, в России наращивают площади виноградников, сегодня под эту культуру заняты 103 тысячи гектаров, но стране "нужно виноградников вдвое больше, а лучше в два с половиной раза больше". В этих целях вводится понятие виноградопригодных земель, которые после проведения соответствующей научной экспертизы не будут застраиваться, пояснил Киселев.
Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что власти города расширяют временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год.
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