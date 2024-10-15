https://crimea.ria.ru/20241015/rossiya-dogonyaet-frantsiyu-po-obemam-vina-na-vnutrennem-rynke-1141109285.html

Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке

Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке

Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T17:52

2024-10-15T17:52

2024-10-15T17:52

виноделие в крыму

виноделие

стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года

дмитрий киселев

россия

новости

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться". Об этом рассказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.По его словам, в России наращивают площади виноградников, сегодня под эту культуру заняты 103 тысячи гектаров, но стране "нужно виноградников вдвое больше, а лучше в два с половиной раза больше". В этих целях вводится понятие виноградопригодных земель, которые после проведения соответствующей научной экспертизы не будут застраиваться, пояснил Киселев.Ранее директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что севастопольские виноделы отмечают высокий урожай винограда 2024 года по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что власти города расширяют временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из пробирки возрождают сорт винограда Шампанчик КонстантиновскийМорозоустойчивый виноград: в Крыму вывели новый сортЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, дмитрий киселев, россия, новости, сельское хозяйство