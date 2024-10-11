https://crimea.ria.ru/20241011/tur-vinogradnyy-ekspress-v-sevastopole-stanet-pochti-kruglogodichnym-1141021317.html

Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным

Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным

Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T17:56

2024-10-11T17:56

2024-10-11T17:57

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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.По словам Литовко, через несколько недель откроется продажа билетов на следующий год. На сегодняшний день заявки на участие в этом туре подали уже тысячи людей, добавила она.Тур "Виноградный экспресс" стартовал в Севастополе этим летом. Поезд курсировал по выходным с июля по август, совершив за это время семь рейсов. Маршрут пролегал по винодельням Севастополя, что давало возможность энотуристам посетить самые известные винодельческие хозяйства региона. К винодельням туристы добирались в эксклюзивных вагонах-ресторанах. В пути они могли узнать больше о терруаре и винах, созданных местными виноделами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

https://crimea.ria.ru/20241007/krymskiy-eksport-komu-i-chto-my-prodaem-1140754410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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