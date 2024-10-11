https://crimea.ria.ru/20241011/tur-vinogradnyy-ekspress-v-sevastopole-stanet-pochti-kruglogodichnym-1141021317.html
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T17:56
2024-10-11T17:56
2024-10-11T17:57
крым
виноделие
виноделие в крыму
новости крыма
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:565:1024:1141_1920x0_80_0_0_5cf9aeead0e2cf8d3b766b3955bfa84a.jpg
ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.По словам Литовко, через несколько недель откроется продажа билетов на следующий год. На сегодняшний день заявки на участие в этом туре подали уже тысячи людей, добавила она.Тур "Виноградный экспресс" стартовал в Севастополе этим летом. Поезд курсировал по выходным с июля по август, совершив за это время семь рейсов. Маршрут пролегал по винодельням Севастополя, что давало возможность энотуристам посетить самые известные винодельческие хозяйства региона. К винодельням туристы добирались в эксклюзивных вагонах-ресторанах. В пути они могли узнать больше о терруаре и винах, созданных местными виноделами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт
https://crimea.ria.ru/20241007/krymskiy-eksport-komu-i-chto-my-prodaem-1140754410.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:369:1024:1137_1920x0_80_0_0_972b3ab1f21b70cfc844e588cb242c48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, виноделие, виноделие в крыму, новости крыма, севастополь
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
Тур по винодельням Севастополя "Виноградный экспресс" будет почти круглогодичным – власти
17:56 11.10.2024 (обновлено: 17:57 11.10.2024)
ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.
"Летом "Виноградный экспресс получил своих первых гостей. Это пилотный проект, мы хотели понять, насколько он зайдет и как его усовершенствовать. Проект вызвал большой интерес у туристов, поэтому в следующем году "Виноградный экспресс" будет курсировать практически все время", - сказала она.
По словам Литовко, через несколько недель откроется продажа билетов на следующий год. На сегодняшний день заявки на участие в этом туре подали уже тысячи людей, добавила она.
Тур "Виноградный экспресс" стартовал в Севастополе этим летом. Поезд курсировал по выходным с июля по август, совершив за это время семь рейсов. Маршрут пролегал по винодельням Севастополя, что давало возможность энотуристам посетить самые известные винодельческие хозяйства региона.
К винодельням туристы добирались в эксклюзивных вагонах-ресторанах. В пути они могли узнать больше о терруаре и винах, созданных местными виноделами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: