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Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным
Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T17:56
2024-10-11T17:57
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.По словам Литовко, через несколько недель откроется продажа билетов на следующий год. На сегодняшний день заявки на участие в этом туре подали уже тысячи людей, добавила она.Тур "Виноградный экспресс" стартовал в Севастополе этим летом. Поезд курсировал по выходным с июля по август, совершив за это время семь рейсов. Маршрут пролегал по винодельням Севастополя, что давало возможность энотуристам посетить самые известные винодельческие хозяйства региона. К винодельням туристы добирались в эксклюзивных вагонах-ресторанах. В пути они могли узнать больше о терруаре и винах, созданных местными виноделами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспортные планы: крымские производители везут вино в КитайРяд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссииКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт
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крым, виноделие, виноделие в крыму, новости крыма, севастополь
Тур "Виноградный экспресс" в Севастополе станет почти круглогодичным

Тур по винодельням Севастополя "Виноградный экспресс" будет почти круглогодичным – власти

17:56 11.10.2024 (обновлено: 17:57 11.10.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВиноград и вино
Виноград и вино
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расширят временные рамки туристического проекта "Виноградный экспресс", поезда будут курсировать по винодельням региона практически весь год. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России", которая проходит в Ялте.

"Летом "Виноградный экспресс получил своих первых гостей. Это пилотный проект, мы хотели понять, насколько он зайдет и как его усовершенствовать. Проект вызвал большой интерес у туристов, поэтому в следующем году "Виноградный экспресс" будет курсировать практически все время", - сказала она.

По словам Литовко, через несколько недель откроется продажа билетов на следующий год. На сегодняшний день заявки на участие в этом туре подали уже тысячи людей, добавила она.
Тур "Виноградный экспресс" стартовал в Севастополе этим летом. Поезд курсировал по выходным с июля по август, совершив за это время семь рейсов. Маршрут пролегал по винодельням Севастополя, что давало возможность энотуристам посетить самые известные винодельческие хозяйства региона.
К винодельням туристы добирались в эксклюзивных вагонах-ресторанах. В пути они могли узнать больше о терруаре и винах, созданных местными виноделами.
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