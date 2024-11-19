https://crimea.ria.ru/20241119/pismo-v-yunesko-rossiya-segodnya-napomnila-o-narushenii-prav-zhurnalistov-1141967980.html

Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов

Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов

Медиагруппа "Россия сегодня" написала письмо в ЮНЕСКО с требованием не замалчивать факты нарушения прав журналистов. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T13:10

2024-11-19T13:10

2024-11-19T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" написала письмо в ЮНЕСКО с требованием не замалчивать факты нарушения прав журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.Письмо было написано на имя генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле после того, как в проекте доклада организации по безопасности журналистов не упомянули ряд фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ, которые произошли во время выполнения ими профессиональных обязанностей.В частности, в ЮНЕСКО проигнорировали случай гибели в июле 2023 года военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева во время украинского обстрела в Запорожской области.Кроме того, в проекте доклада не упоминаются многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия Сегодня", которые работают в странах глобального Запада. Их права нарушаются в части невыдачи виз, отказов в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин. Также имеются случаи запугиваний и прямых угроз.Аналогичные письма были написаны ранее на имя гендиректора ЮНЕСКО Союзом журналистов России, ВГТРК и телеканалом RT.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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