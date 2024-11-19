https://crimea.ria.ru/20241119/pismo-v-yunesko-rossiya-segodnya-napomnila-o-narushenii-prav-zhurnalistov-1141967980.html
Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов
Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов
Медиагруппа "Россия сегодня" написала письмо в ЮНЕСКО с требованием не замалчивать факты нарушения прав журналистов. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T13:10
2024-11-19T13:10
2024-11-19T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" написала письмо в ЮНЕСКО с требованием не замалчивать факты нарушения прав журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.Письмо было написано на имя генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле после того, как в проекте доклада организации по безопасности журналистов не упомянули ряд фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ, которые произошли во время выполнения ими профессиональных обязанностей.В частности, в ЮНЕСКО проигнорировали случай гибели в июле 2023 года военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева во время украинского обстрела в Запорожской области.Кроме того, в проекте доклада не упоминаются многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия Сегодня", которые работают в странах глобального Запада. Их права нарушаются в части невыдачи виз, отказов в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин. Также имеются случаи запугиваний и прямых угроз.Аналогичные письма были написаны ранее на имя гендиректора ЮНЕСКО Союзом журналистов России, ВГТРК и телеканалом RT.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юнеско, новости, в мире, миа "россия сегодня"
Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать факты нарушения прав журналистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" написала письмо в ЮНЕСКО с требованием не замалчивать факты нарушения прав журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Политическая ангажированность секретариата ЮНЕСКО стала уже очевидной. Организация фактически включилась в инициированную Западом политику "отмены России". Требуем не замалчивать факты беспрецедентного и систематического нарушения прав российских журналистов", – говорится в письме.
Письмо было написано на имя генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле после того, как в проекте доклада организации по безопасности журналистов не упомянули ряд фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ, которые произошли во время выполнения ими профессиональных обязанностей.
В частности, в ЮНЕСКО проигнорировали случай гибели в июле 2023 года военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
во время украинского обстрела в Запорожской области.
Кроме того, в проекте доклада не упоминаются многочисленные случаи притеснения и нарушения прав журналистов медиагруппы "Россия Сегодня", которые работают в странах глобального Запада. Их права нарушаются в части невыдачи виз, отказов в аккредитации на мероприятия и саммиты без объяснения причин. Также имеются случаи запугиваний и прямых угроз.
"К нашему сожалению, документ в очередной раз подтвердил, что секретариат ЮНЕСКО забыл о принципах, на которых изначально строилась работа ООН", – сказано в письме.
Аналогичные письма были написаны ранее на имя гендиректора ЮНЕСКО Союзом журналистов России, ВГТРК и телеканалом RT.
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