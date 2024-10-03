В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"
В Крымском федеральном университете начал работу медиафорум "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. II Крымский медиафорум с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции" открылся в Крымском федеральном университете им. Вернадского в Симферополе. Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".
В работе медиафорума принял участие председатель Госсовета республики Владимир Константинов. В своем приветственном слове к участникам мероприятия он поблагодарил всех корреспондентов, освещающих ход специальной военной операции.
"Эта работа очень важная, у вас свой фронт – очень серьезный и ответственный. Информация о том, что происходит в зоне СВО, имеет огромное значение, и вы стали рупором объективного освещения того, что происходит и на линии фронта, и на тех территориях, которые воссоединились с Россией. Общество доверяет вам. Но самое важное, что вы не остаетесь равнодушными к человеческой боли, выполняете еще и гуманитарную миссию, привлекая внимание к проблемам людей", – сказал спикер крымского парламента.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на открытии II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на открытии II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
В рамках форума состоятся премьера цикла документальных видеолекций "История российской военной журналистики", фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", творческие встречи с известными российскими военкорами.
Кроме того, запланировано проведение круглого стола на тему "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", мастер-класса по тактической медицине, а также секции для редакторов академических СМИ Крымского федерального университета с участием руководителей регионального управления Роскомнадзора.
Помимо этого, на форуме выберут корреспондентов, чьи имена увековечат в Зале славы российской журналистики.
Медиагруппа "Россия сегодня" на постоянной основе инициирует проекты, направленные на поддержку СВО, увековечивания памяти военкоров, погибших при исполнении должностных обязанностей, гуманитарную поддержку. В их числе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины в августе 2014 года, и стипендия имени Ростислава Журавлева – военного корреспондента РИА Новости, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне проведения СВО.
Кроме того, интернет-изданием "Украина.ру" создан спецпроект "Украинское досье". В ходе круглых столов ведущие эксперты и политики разных стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий, обсуждают украинско-русские отношения, текущие события.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
1 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
2 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
3 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым
1 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Открытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
© РИА Новости Крым
Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" с 2022 года информирует своих читателей и слушателей о ходе проведения спецоперации. Наши военкоры выезжают в новые регионы и передают оперативную информацию с мест событий. По итогу поездок неоднократно региональным подразделением медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе были организованы фотовыставки в городах крымского полуострова. За два года проведены восемь фотовыставок.
В Ялте на набережной были открыты две уличные фотовыставки: "Жизнь у линии фронта" и "Глазами правды". Также в Ливадийском дворце представили фотовыставку "Два года вместе с Россией". Сейчас часть экспозиции размещена на центральном отделении "Почты Крыма", а еще одна часть представлена на медиафоруме в КФУ.
Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является соорганизатором II Крымского медиафорума.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: