https://crimea.ria.ru/20241003/v-krymu-startoval-mediaforum-zhurnalistika-v-period-svo-1140817861.html

В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"

В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО" - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Крыму стартовал медиафорум "Журналистика в период СВО"

II Крымский медиафорум с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции" открылся в Крымском федеральном университете им... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T10:58

2024-10-03T10:58

2024-10-03T10:58

ii крымский медиафорум "журналистика в период сво"

крым

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

владимир константинов

симферополь

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. II Крымский медиафорум с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции" открылся в Крымском федеральном университете им. Вернадского в Симферополе. Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".В работе медиафорума принял участие председатель Госсовета республики Владимир Константинов. В своем приветственном слове к участникам мероприятия он поблагодарил всех корреспондентов, освещающих ход специальной военной операции."Эта работа очень важная, у вас свой фронт – очень серьезный и ответственный. Информация о том, что происходит в зоне СВО, имеет огромное значение, и вы стали рупором объективного освещения того, что происходит и на линии фронта, и на тех территориях, которые воссоединились с Россией. Общество доверяет вам. Но самое важное, что вы не остаетесь равнодушными к человеческой боли, выполняете еще и гуманитарную миссию, привлекая внимание к проблемам людей", – сказал спикер крымского парламента.В рамках форума состоятся премьера цикла документальных видеолекций "История российской военной журналистики", фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", творческие встречи с известными российскими военкорами.Кроме того, запланировано проведение круглого стола на тему "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", мастер-класса по тактической медицине, а также секции для редакторов академических СМИ Крымского федерального университета с участием руководителей регионального управления Роскомнадзора.Помимо этого, на форуме выберут корреспондентов, чьи имена увековечат в Зале славы российской журналистики.Кроме того, интернет-изданием "Украина.ру" создан спецпроект "Украинское досье". В ходе круглых столов ведущие эксперты и политики разных стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий, обсуждают украинско-русские отношения, текущие события.Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" с 2022 года информирует своих читателей и слушателей о ходе проведения спецоперации. Наши военкоры выезжают в новые регионы и передают оперативную информацию с мест событий. По итогу поездок неоднократно региональным подразделением медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе были организованы фотовыставки в городах крымского полуострова. За два года проведены восемь фотовыставок.В Ялте на набережной были открыты две уличные фотовыставки: "Жизнь у линии фронта" и "Глазами правды". Также в Ливадийском дворце представили фотовыставку "Два года вместе с Россией". Сейчас часть экспозиции размещена на центральном отделении "Почты Крыма", а еще одна часть представлена на медиафоруме в КФУ.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является соорганизатором II Крымского медиафорума.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"

https://crimea.ria.ru/20240821/voenkory-iz-regionov-rossii-v-zone-spetsoperatsii-v-chem-ikh-missiya--mnenie-1139782186.html

крым

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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