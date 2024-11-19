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Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения
Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения
На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам, но ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T14:14
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ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам, но ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около часа дня на Крымском мосту было приостановлено движение транспорта в направлении Керчь – Тамань. Спустя полчаса движение легкового транспорта в обоих направлениях восстановили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения

На Крымском мосту после частичного ограничения движения нет очередей

14:14 19.11.2024 (обновлено: 14:22 19.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам, но ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 14:00 с обеих сторон Крымского моста очередей на подъездах к досмотровым пунктам нет. Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь – Тамань временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Около часа дня на Крымском мосту было приостановлено движение транспорта в направлении Керчь – Тамань. Спустя полчаса движение легкового транспорта в обоих направлениях восстановили.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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