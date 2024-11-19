https://crimea.ria.ru/20241119/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-chastichnogo-ogranicheniya-dvizheniya-1141969945.html

Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения

Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения

На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам, но ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T14:14

2024-11-19T14:14

2024-11-19T14:22

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам, но ограничено движение пассажирских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около часа дня на Крымском мосту было приостановлено движение транспорта в направлении Керчь – Тамань. Спустя полчаса движение легкового транспорта в обоих направлениях восстановили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт