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В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:59
симферопольский район
электроэнергия
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электричество
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Уточняется, что отключены 55 трансформаторных подстанций, 4077 человек остались без электроэнергии. Аварийные бригады приступили к работам.Накануне в Евпатории и трех районах Крыма произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Более десяти населенных пунктов остались без электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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симферопольский район, электроэнергия, новости крыма, электричество, электросети, лэп, отключение электроэнергии
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
В Крыму четыре тысячи потребителей остались без света из-за аварии на сетях
11:47 19.11.2024 (обновлено: 11:59 19.11.2024)