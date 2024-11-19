https://crimea.ria.ru/20241119/v-simferopolskom-rayone-tysyachi-potrebiteley-ostalis-bez-sveta-1141965386.html

В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света

В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света

В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:59

симферопольский район

электроэнергия

новости крыма

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электросети

лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Уточняется, что отключены 55 трансформаторных подстанций, 4077 человек остались без электроэнергии. Аварийные бригады приступили к работам.Накануне в Евпатории и трех районах Крыма произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Более десяти населенных пунктов остались без электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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