Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241119/v-simferopolskom-rayone-tysyachi-potrebiteley-ostalis-bez-sveta-1141965386.html
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T11:47
2024-11-19T11:59
симферопольский район
электроэнергия
новости крыма
электричество
электросети
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Уточняется, что отключены 55 трансформаторных подстанций, 4077 человек остались без электроэнергии. Аварийные бригады приступили к работам.Накануне в Евпатории и трех районах Крыма произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Более десяти населенных пунктов остались без электричества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферопольский район, электроэнергия, новости крыма, электричество, электросети, лэп, отключение электроэнергии
В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света

В Крыму четыре тысячи потребителей остались без света из-за аварии на сетях

11:47 19.11.2024 (обновлено: 11:59 19.11.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Симферопольском районе без электричества остались более четырех тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах Симферопольского района: с. Трудолюбово, с. Чистенькое, с. Трехпрудное, с. Строгановка, с. Молочное", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отключены 55 трансформаторных подстанций, 4077 человек остались без электроэнергии. Аварийные бригады приступили к работам.
Накануне в Евпатории и трех районах Крыма произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Более десяти населенных пунктов остались без электричества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
 
Симферопольский районЭлектроэнергияНовости КрымаЭлектричествоЭлектросетиЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Разрыв кабеля связи между Финляндией и Германией – диверсия
14:23Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"
14:14Что происходит на Крымском мосту после частичного ограничения движения
13:55Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие
13:44Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион
13:24На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей
13:19Новости СВО: Армия России уничтожила еще более 1700 украинских боевиков
13:10Письмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов
12:54Погодный апокалипсис надвигается на Крым - экстренное предупреждение
12:54Крымский мост частично закрыт
12:44Пять баллистических ракет сбиты силами ПВО
12:38Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
12:27В Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы
12:26Режим ЧС введен на Кубани
12:19Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
12:0745 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в России
11:47В Симферопольском районе тысячи потребителей остались без света
11:33Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события
11:21Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное
11:11В Севастополе весь день в одной из воинских частей будут стрелять
Лента новостейМолния