https://crimea.ria.ru/20231001/dvukhfaktornaya-autentifikatsiya-na-gosuslugakh-teper-obyazatelna-1131778163.html
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
Двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг становится обязательной. Соответствующие изменения в постановление правительства о Единой... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T13:30
2023-10-01T13:30
2023-10-01T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг становится обязательной. Соответствующие изменения в постановление правительства о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) вступили в силу с 1 октября.Помимо пароля, для входа на портал потребуется дополнительное подтверждение. Для этого предусмотрены три варианта: получение кода из СМС, одноразового кода в специальном приложении (ТОТР) или вход по биометрии.По данным Минцифры, дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.О том, какие еще нововведения вступают в силу с 1 октября - в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЭлектронные документы в России: что важно знатьГосуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
https://crimea.ria.ru/20230919/kak-zaschitit-ot-moshennikov-stranitsy-v-messendzherakh-i-sotssetyakh-1131321241.html
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госуслуги, россия, общество, новости, цифровая безопасность, минцифры рф
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
Двухфакторная аутентификация на портале госуслуг стала обязательной с 1 октября