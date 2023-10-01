Рейтинг@Mail.ru
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231001/dvukhfaktornaya-autentifikatsiya-na-gosuslugakh-teper-obyazatelna-1131778163.html
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
Двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг становится обязательной. Соответствующие изменения в постановление правительства о Единой... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T13:30
2023-10-01T13:30
госуслуги
россия
общество
новости
цифровая безопасность
минцифры рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_204023e9f5f4c0a7a576b686487b19bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг становится обязательной. Соответствующие изменения в постановление правительства о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) вступили в силу с 1 октября.Помимо пароля, для входа на портал потребуется дополнительное подтверждение. Для этого предусмотрены три варианта: получение кода из СМС, одноразового кода в специальном приложении (ТОТР) или вход по биометрии.По данным Минцифры, дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.О том, какие еще нововведения вступают в силу с 1 октября - в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ МинобрнаукиЭлектронные документы в России: что важно знатьГосуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
https://crimea.ria.ru/20230919/kak-zaschitit-ot-moshennikov-stranitsy-v-messendzherakh-i-sotssetyakh-1131321241.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/19/1131659687_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4a6bbc53d0a90ba8b70bf2c231f3d6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госуслуги, россия, общество, новости, цифровая безопасность, минцифры рф
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна

Двухфакторная аутентификация на портале госуслуг стала обязательной с 1 октября

13:30 01.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПриложение Госуслуги на экране
Приложение Госуслуги на экране - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Двухфакторная аутентификация для пользователей портала госуслуг становится обязательной. Соответствующие изменения в постановление правительства о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) вступили в силу с 1 октября.
Помимо пароля, для входа на портал потребуется дополнительное подтверждение. Для этого предусмотрены три варианта: получение кода из СМС, одноразового кода в специальном приложении (ТОТР) или вход по биометрии.

Чтобы установить второй фактор защиты, необходимо войти в свой профиль в личном кабинете "Госуслуг", в разделе "Безопасность" выбрать "Вход с подтверждением", затем выбрать один из трех вариантов.

По данным Минцифры, дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.
О том, какие еще нововведения вступают в силу с 1 октября - в материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько баллов ЕГЭ нужно для приема в вузы – новый приказ Минобрнауки
Электронные документы в России: что важно знать
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 07:38Радио "Спутник в Крыму"
Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
 
ГосуслугиРоссияОбществоНовостиЦифровая безопасностьМинцифры РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
15:59Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
15:41Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
15:06Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
14:43На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
14:33Двойное убийство в Ялте: подозреваемого задержали по горячим следам
14:17Над Крымом сбили две украинские ракеты "Гром-2" – Минобороны
13:44Ракетная атака на Крым: в Джанкое сработала ПВО
13:30Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" теперь обязательна
13:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
12:58Британские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТО
12:30Обстрелы ВСУ Брянской области: повреждены административные здания и дома
12:05Группировка "Днепр" уничтожила топливный склад ВСУ и 20 боевиков
11:36Заводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву
11:20Крымский мост закрыт
11:06Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
10:56Еще два украинских беспилотника сбили в Смоленской области
10:42Взрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
10:32Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУ
10:15Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет США
Лента новостейМолния