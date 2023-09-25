Рейтинг@Mail.ru
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230925/gosuslugi-v-rf-mogut-stat-dostupnymi-po-zagranpasportu-1131656413.html
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T21:44
2023-09-25T21:44
дмитрий медведев
госуслуги
общество
россия
паспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а не только внутреннему. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики.Медведев также отметил, что поток приезжих в РФ растет: согласно данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом ранее."Трудовые мигранты для нас – важные трудовые ресурсы. Однако пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями. Допускать этого нельзя", – заявил зампред Совбеза.Количество мигрантов в РФ к концу2022 года достигло 6 млн человек. Читайте также на РИА Новости Крым:В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указРоссияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, госуслуги, общество, россия, паспорт, новости
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту

Медведев: будет проработана возможность предоставлять госуслуги в РФ по загранпаспортам

21:44 25.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Сергей Киркач
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а не только внутреннему. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"… всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов, для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", – сообщил Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики.
Медведев также отметил, что поток приезжих в РФ растет: согласно данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом ранее.
"Трудовые мигранты для нас – важные трудовые ресурсы. Однако пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями. Допускать этого нельзя", – заявил зампред Совбеза.
Количество мигрантов в РФ к концу2022 года достигло 6 млн человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
Россияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"
Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
 
Дмитрий МедведевГосуслугиОбществоРоссияПаспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главное за день: 25 сентября
22:37Главные новости Крыма: 25 сентября
22:13Победа за Россией: Федр Конюхов – о премьере фильма "Повелитель ветра"
21:52Ракетная атака на Севастополь: над аэродромом Бельбек сработала ПВО
21:51Крымский мост открыт
21:44Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
21:19Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП
21:07Крымский мост закрыт для движения
20:59В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:52Политолог назвал событие, с которого начнется распад НАТО
20:32В шаге от линии огня - интервью с передовой
20:23Зачем Западу нужна зерновая сделка - академик Онищенко
20:07Бархатный сезон в Крыму: эксперт оценил загрузку санаториев и отелей
19:55В Крыму подросток за рулем авто сбил ровесника на мопеде
19:48ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина
19:38Десять лет спустя: крымчанин признался, что забил отца до смерти
19:21Горящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
19:08Вывез детей во время ракетной атаки: в Севастополе наградили водителя
18:54Часть Ялты на три дня останется без газа
18:37Аварийные работы снова проведут в штабе ЧФ - предупреждение Развожаева
Лента новостейМолния