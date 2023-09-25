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Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T21:44
2023-09-25T21:44
2023-09-25T21:44
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а не только внутреннему. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики.Медведев также отметил, что поток приезжих в РФ растет: согласно данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом ранее."Трудовые мигранты для нас – важные трудовые ресурсы. Однако пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями. Допускать этого нельзя", – заявил зампред Совбеза.Количество мигрантов в РФ к концу2022 года достигло 6 млн человек. Читайте также на РИА Новости Крым:В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указРоссияне смогут вычислять фальсификат на "Госуслугах"Обман в Telegram: аферисты открыли фейковый канал "Госуслуг"
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дмитрий медведев, госуслуги, общество, россия, паспорт, новости
Госуслуги в РФ могут стать доступными по загранпаспорту
Медведев: будет проработана возможность предоставлять госуслуги в РФ по загранпаспортам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В России проработают возможность для граждан получать государственные услуги и совершать юридически значимые действия по заграничному паспорту гражданина РФ, а не только внутреннему. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"… всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов, для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг", – сообщил Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам миграционной политики.
Медведев также отметил, что поток приезжих в РФ растет: согласно данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом ранее.
"Трудовые мигранты для нас – важные трудовые ресурсы. Однако пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями. Допускать этого нельзя", – заявил зампред Совбеза.
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