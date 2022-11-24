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Названо количество находящихся в России мигрантов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Названо количество находящихся в России мигрантов
Названо количество находящихся в России мигрантов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Названо количество находящихся в России мигрантов
На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:22
2022-11-24T13:22
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с начала года в России выявлено 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Они были сняты с учета, возбуждены уголовные дела.Кроме того, с начала года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.
https://crimea.ria.ru/20220629/vlasti-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-kryma-za-schet-migrantov-1123692416.html
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общество, российская федерация (россия, рф)
Названо количество находящихся в России мигрантов

МВД РФ: сегодня на территории России находятся порядка 6 миллионов иностранцев

13:22 24.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"Сегодня в России пребывают порядка 6 миллионов иностранных граждан, при этом половина – это трудовые мигранты, порядка 400 тысяч – студенты, и около 750 тысяч – это временно или постоянно проживающие иностранные граждане", – сказала Казакова на брифинге в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что с начала года в России выявлено 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Они были сняты с учета, возбуждены уголовные дела.
Кроме того, с начала года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.
Городская улица - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Власти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантов
 
ОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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