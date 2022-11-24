https://crimea.ria.ru/20221124/nazvano-kolichestvo-nakhodyaschikhsya-v-rossii-migrantov--1125521911.html

Названо количество находящихся в России мигрантов

Названо количество находящихся в России мигрантов - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Названо количество находящихся в России мигрантов

На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:22

общество

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_6591d807f726518fd8e6f272a975fd75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с начала года в России выявлено 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Они были сняты с учета, возбуждены уголовные дела.Кроме того, с начала года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.

https://crimea.ria.ru/20220629/vlasti-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-kryma-za-schet-migrantov-1123692416.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)