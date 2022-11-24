https://crimea.ria.ru/20221124/nazvano-kolichestvo-nakhodyaschikhsya-v-rossii-migrantov--1125521911.html
Названо количество находящихся в России мигрантов
Названо количество находящихся в России мигрантов - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Названо количество находящихся в России мигрантов
На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:22
2022-11-24T13:22
2022-11-24T13:22
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На сегодняшний день в России пребывает порядка 6 миллионов иностранных граждан, половина из которых – трудовые мигранты, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с начала года в России выявлено 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Они были сняты с учета, возбуждены уголовные дела.Кроме того, с начала года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.
https://crimea.ria.ru/20220629/vlasti-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-kryma-za-schet-migrantov-1123692416.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, российская федерация (россия, рф)
Названо количество находящихся в России мигрантов
МВД РФ: сегодня на территории России находятся порядка 6 миллионов иностранцев