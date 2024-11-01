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На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков
На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков - РИА Новости Крым, 01.11.2024
На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков
Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T23:50
2024-11-01T23:58
госуслуги
роскомнадзор
интернет
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ.В Минцифры уточнили, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.В ведомстве объяснили как работает механизм:1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.Также в Минцифры объяснили, для чего нужна регистрация. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.В министерстве объяснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
госуслуги, роскомнадзор, интернет, соцсети, новости
На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков

Регистрация владельцев каналов с более чем 10 тысяч подписчиков открылась на Госуслугах

23:50 01.11.2024 (обновлено: 23:58 01.11.2024)
 
© Минцифры РоссииРегистрация владельцев каналов с более чем 10 тысяч подписчиков открылась на Госуслугах
Регистрация владельцев каналов с более чем 10 тысяч подписчиков открылась на Госуслугах
© Минцифры России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ.

"На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минцифры уточнили, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.
В ведомстве объяснили как работает механизм:
1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.
2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.
3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.
4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.
Также в Минцифры объяснили, для чего нужна регистрация. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
В министерстве объяснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки.
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