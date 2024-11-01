На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков
Регистрация владельцев каналов с более чем 10 тысяч подписчиков открылась на Госуслугах
23:50 01.11.2024 (обновлено: 23:58 01.11.2024)
© Минцифры РоссииРегистрация владельцев каналов с более чем 10 тысяч подписчиков открылась на Госуслугах
© Минцифры России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ.
"На портале Госуслуг заработал механизм регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Минцифры уточнили, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.
В ведомстве объяснили как работает механизм:
1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.
2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.
3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.
4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.
1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.
2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.
3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.
4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.
Также в Минцифры объяснили, для чего нужна регистрация. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.
В министерстве объяснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки.
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