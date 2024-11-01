https://crimea.ria.ru/20241101/na-gosuslugakh-dostupna-registratsiya-kanalov-s-bolee-chem-10-tys-podpischikov-1141550934.html

На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков

На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков - РИА Новости Крым, 01.11.2024

На Госуслугах доступна регистрация каналов с более чем 10 тыс подписчиков

Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T23:50

2024-11-01T23:50

2024-11-01T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Форма для регистрации владельцев каналов и страниц в соцсетях, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, заработала на "Госуслугах", сообщили в Минцифры РФ.В Минцифры уточнили, что регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.В ведомстве объяснили как работает механизм:1. Владельцы каналов/страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные.2. Заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки.3. Роскомнадзор примет решение о включении канала/страницы в перечень в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет на Госуслугах.4. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.Также в Минцифры объяснили, для чего нужна регистрация. Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.В министерстве объяснили, что владельцы каналов и страниц могут направить через специальную форму минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные. Уточняется, что заявке будет присвоен уникальный номер, который в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала или страницы, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить их принадлежность автору заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, роскомнадзор, интернет, соцсети, новости