https://crimea.ria.ru/20241117/mat-i-chetvero-detey-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-pod-novosibirskom-1141911926.html

Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T08:02

2024-11-17T08:02

2024-11-17T08:02

новосибирск

новосибирская область

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, еще один человек госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей. В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.Пожар потушен на 80 квадратных метрах, на месте работает психолог МЧС России, добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20241115/pozhar-v-tsentre-pomoschi-zhertvam-domashnego-nasiliya-pod-moskvoy-chto-izvestno-1141895726.html

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2024

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новосибирск, новосибирская область, пожар, происшествия, новости