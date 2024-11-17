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Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане
Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане
Три человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек ранены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T09:42
2024-11-17T09:42
2024-11-17T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек ранены. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.По данным ведомства, здание бывшей мечети использовалось для проведения поминальных обедов. В момент взрыва газовоздушной смеси внутри находились люди.Уточняется, что еще 16 человек пострадали и были доставлены в городскую больницу Астаны – в 75 км от аула Сабынды, где произошло ЧП.С места инцидента спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи. В данный момент проводится разбор завалов. На месте работают около 30 сотрудников чрезвычайных служб и пять единиц техники. На базе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия.Ранее в ноябре взорвался газ в многоэтажке на Ставрополье, не обошлось без жертв. А на днях в Симферополе горел загорелся бензовоз на территории пункта техосмотра, пострадали люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на пожаре в частном доме погиб человек Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
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пожар, казахстан, происшествия, новости, в мире
Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане
Ребенок и двое взрослых погибли на пожаре в мечети аула Сабынды в Казахстане
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек ранены. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.
По данным ведомства, здание бывшей мечети использовалось для проведения поминальных обедов. В момент взрыва газовоздушной смеси внутри находились люди.
"Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребенок 2012 г. р., чьи тела обнаружили под завалами", – сказано в сообщении.
Уточняется, что еще 16 человек пострадали и были доставлены в городскую больницу Астаны – в 75 км от аула Сабынды, где произошло ЧП.
С места инцидента спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи. В данный момент проводится разбор завалов. На месте работают около 30 сотрудников чрезвычайных служб и пять единиц техники. На базе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия.
Ранее в ноябре взорвался газ в многоэтажке на Ставрополье
, не обошлось без жертв. А на днях в Симферополе горел загорелся бензовоз
на территории пункта техосмотра, пострадали люди.
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