https://crimea.ria.ru/20241117/vzryv-gaza-v-mecheti-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-pogibli-v-kazakhstane-1141912784.html

Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане

Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Взрыв газа в мечети: ребенок и двое взрослых погибли в Казахстане

Три человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек ранены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T09:42

2024-11-17T09:42

2024-11-17T09:42

пожар

казахстан

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_416:403:1620:1080_1920x0_80_0_0_994803d59498b996d9f63a31609fc7e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек ранены. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.По данным ведомства, здание бывшей мечети использовалось для проведения поминальных обедов. В момент взрыва газовоздушной смеси внутри находились люди.Уточняется, что еще 16 человек пострадали и были доставлены в городскую больницу Астаны – в 75 км от аула Сабынды, где произошло ЧП.С места инцидента спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи. В данный момент проводится разбор завалов. На месте работают около 30 сотрудников чрезвычайных служб и пять единиц техники. На базе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия.Ранее в ноябре взорвался газ в многоэтажке на Ставрополье, не обошлось без жертв. А на днях в Симферополе горел загорелся бензовоз на территории пункта техосмотра, пострадали люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на пожаре в частном доме погиб человек Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, казахстан, происшествия, новости, в мире