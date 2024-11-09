https://crimea.ria.ru/20241109/vzryv-gaza-v-pyatigorske-chislo-postradavshikh-rastet---chto-izvestno-1141725957.html

Взрыв газа в Пятигорске: число пострадавших растет - что известно

Взрыв газа в Пятигорске: число пострадавших растет - что известно - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Взрыв газа в Пятигорске: число пострадавших растет - что известно

Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке на Ставрополье выросло до четырех, повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает МЧС региона. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T12:15

2024-11-09T12:15

2024-11-09T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке на Ставрополье выросло до четырех, повреждены 22 квартиры в двух подъездах, сообщает МЧС региона.Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщал ранее в субботу глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Изначально сообщалось об одной погибшей и одной пострадавшей женщине.По состоянию на 10.43 спасатели сообщали о полной ликвидации возгорания на площади 50 квадратных метров. В результате взрыва и пожара на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного дома повреждено 22 квартиры, в двух подъездах. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства производят разбор поврежденных конструкций на месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном домеВзрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырехВ многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ставрополье, ставропольский край, происшествия, пожар, взрыв, газ