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Взрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырех

Взрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Взрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырех

Число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Кирсанов Тамбовской области увеличилось до четырех, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T16:13

2024-10-19T16:13

2024-10-19T16:13

тамбовская область

происшествия

взрыв

газ

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Кирсанов Тамбовской области увеличилось до четырех, сообщает МЧС России.На данный момент спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разобрали половину разрушенных конструкций дома.Для обследования с воздуха применяется беспилотники МЧС России. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники.В субботу в 4.55 в Кирсанове произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. За медицинской помощью обратились восемь человек. Пятеро от госпитализации отказались.Жителей дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения на 60 мест. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

тамбовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, взрыв, газ, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости