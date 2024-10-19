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Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T10:48

2024-10-19T10:48

2024-10-19T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

тамбовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, тамбовская область, взрыв, газ, пожар, происшествия