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Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех
Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех
Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T10:48
2024-10-19T10:48
новости
тамбовская область
взрыв
газ
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, тамбовская область, взрыв, газ, пожар, происшествия
Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

10:48 19.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли", — уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.
Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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