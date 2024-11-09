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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший
Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров,... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T10:16
2024-11-09T10:16
2024-11-09T10:22
газ
взрыв
происшествия
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ставрополье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате происшествия есть погибшая и пострадавшая.По его информации, есть одна погибшая, и одна пострадавшая - женщина в состоянии средней степени тяжести, с ней работают медики. Экстренные службы находятся на месте, работают пожарные.Как уточняет региональное подразделение МЧС, хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже, к этому времени огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Эвакуированы десять человек. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники6 ноября в девятиэтажке под Воронежем взорвался газ. После взрыва и пожара один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЧисло погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пятиПри взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей
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газ, взрыв, происшествия, новости, ставрополье, ставропольский край
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший
При взрыве газа в Пятигорске погибла одна женщина, другая ранена - власти региона
10:16 09.11.2024 (обновлено: 10:22 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате происшествия есть погибшая и пострадавшая.
"В Пятигорске пожар в ЖК "Курортный" на улице Тольятти. Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его информации, есть одна погибшая, и одна пострадавшая - женщина в состоянии средней степени тяжести, с ней работают медики. Экстренные службы находятся на месте, работают пожарные.
Как уточняет региональное подразделение МЧС, хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже, к этому времени огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Эвакуированы десять человек. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники
6 ноября в девятиэтажке под Воронежем взорвался газ
. После взрыва и пожара один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.
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