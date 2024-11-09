https://crimea.ria.ru/20241109/vzryv-gaza-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-pyatigorske---est-pogibshiy-1141724936.html

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший

Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров,... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T10:16

2024-11-09T10:16

2024-11-09T10:22

газ

взрыв

происшествия

новости

ставрополье

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел в жилой многоэтажке в Пятигорске, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате происшествия есть погибшая и пострадавшая.По его информации, есть одна погибшая, и одна пострадавшая - женщина в состоянии средней степени тяжести, с ней работают медики. Экстренные службы находятся на месте, работают пожарные.Как уточняет региональное подразделение МЧС, хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже, к этому времени огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Эвакуированы десять человек. На месте работают 50 человек и 19 единиц техники6 ноября в девятиэтажке под Воронежем взорвался газ. После взрыва и пожара один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытияЧисло погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пятиПри взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детей

ставрополье

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, взрыв, происшествия, новости, ставрополье, ставропольский край