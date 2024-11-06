https://crimea.ria.ru/20241106/v-devyatietazhke-pod-voronezhem-vzorvalsya-gaz--evakuirovany-desyatki-lyudey-1141636773.html

В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей

В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей

После взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T07:07

2024-11-06T07:07

2024-11-06T07:11

воронежская область

александр гусев

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. После взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России.Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры, уточнили спасатели. На месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Были эвакуированы жители одного подъезда девятиэтажного дома. Для них организован пункт временного размещения.В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под ТамбовомПри взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, газ