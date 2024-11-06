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В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей
В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей
После взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T07:07
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воронежская область
александр гусев
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. После взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России.Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры, уточнили спасатели. На месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Были эвакуированы жители одного подъезда девятиэтажного дома. Для них организован пункт временного размещения.В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под ТамбовомПри взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, газ
В девятиэтажке под Воронежем взорвался газ – эвакуированы десятки людей

Газ взорвался в девятиэтажке под Воронежем

07:07 06.11.2024 (обновлено: 07:11 06.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. После взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России.

"В девятиэтажке на 2 этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток", – сказано в сообщении.

Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры, уточнили спасатели. На месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Были эвакуированы жители одного подъезда девятиэтажного дома. Для них организован пункт временного размещения.
"По предварительным данным, произошел взрыв газа. Все оперативные службы находятся на месте. Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.
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Воронежская областьАлександр ГусевНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожарГаз
 
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