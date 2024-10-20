https://crimea.ria.ru/20241020/telo-pyatogo-pogibshego-obnaruzheno-na-meste-obrusheniya-doma-pod-tambovom-1141219454.html

Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом

Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом

Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.В субботу в 4.55 в Кирсанове произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. К вечеру субботы стало известно о четвертом погибшем. За медицинской помощью обратились восемь человек. Пятеро от госпитализации отказались.Жителей дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения на 60 мест. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, новости, газ, взрыв, происшествия