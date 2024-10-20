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Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T10:10
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тамбовская область
новости
газ
взрыв
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.В субботу в 4.55 в Кирсанове произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. К вечеру субботы стало известно о четвертом погибшем. За медицинской помощью обратились восемь человек. Пятеро от госпитализации отказались.Жителей дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения на 60 мест. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве на АЗС в Грозном погибли 4 человека, из них 2 детейМощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвыПожар на нефтебазе в Феодосии – ситуация в городе сегодня
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Новости
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РИА Новости Крым
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тамбовская область, новости, газ, взрыв, происшествия
Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом

Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове

10:10 20.10.2024 (обновлено: 10:12 20.10.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Тело пятого погибшего обнаружено в ходе разбора завалов на месте обрушения в доме в тамбовском Кирсанове, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В ходе разбора завалов на месте обрушения в Кирсанове спасателями обнаружено тело пятого погибшего", - говорится в сообщении.
В субботу в 4.55 в Кирсанове произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Первоначально сообщалось о двух погибших, затем их количество увеличилось до трех. К вечеру субботы стало известно о четвертом погибшем. За медицинской помощью обратились восемь человек. Пятеро от госпитализации отказались.
Жителей дома эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения на 60 мест. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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