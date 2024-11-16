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Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Главное за день: 16 ноября
Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Главное за день: 16 ноября
Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T21:54
2024-11-16T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов выборов. Президент Абхазии пообещал уйти в отставку и назвал условие. Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе. Глава Крыма Аксенов поддержал призыв главреда RT Маргариты Симоньян защитить информационное пространство России. Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва, в том числе, их Херсонской и Запорожской областей. Умерла актриса Светлана Светличная.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский заговорил о переговорахВладимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией."При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил он в интервью "Украинскому радио".Грузины протестуютЦентральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.В связи с инцидентом началось расследование."На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.Ситуация в АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости.Акции протеста в столице Абхазии продолжаются уже несколько дней, с тех пор, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов", который необходим для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Освобождение Донбасса продолжаетсяВооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.Также в ведомстве сообщили, что российские войска за сутки уничтожилишесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек.Аксенов поддержал СимоньянГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в интервью "Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".Аксенов отметил, что информационная война против России идет десятилетиями.Новобранцы пополнили ряды ВС РФВ Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва."Уверен, что это время для ребят пройдет с пользой. В армейском коллективе проверяется характер человека, формируется личность. По окончанию службы человек по-другому осознает ценности", – отметил, провожая солдат, глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.Умерла Светлана СветличнаяЗаслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, в мире, россия, крым, общество
Главное за день: 16 ноября

Главные события и заявления субботы, 16 ноября

21:54 16.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов выборов. Президент Абхазии пообещал уйти в отставку и назвал условие. Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе. Глава Крыма Аксенов поддержал призыв главреда RT Маргариты Симоньян защитить информационное пространство России. Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва, в том числе, их Херсонской и Запорожской областей. Умерла актриса Светлана Светличная.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Зеленский заговорил о переговорах

Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил он в интервью "Украинскому радио".
Владимир Зеленский
Вчера, 14:37
Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

Грузины протестуют

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.
В связи с инцидентом началось расследование.
"На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.
Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.
Рухнувший мост Джанкойском районе Крым - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Вчера, 20:52
Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель

Ситуация в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости.
"Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.
Акции протеста в столице Абхазии продолжаются уже несколько дней, с тех пор, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов", который необходим для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
Рейд на гору Клементьева (Узун-Сырт) - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Вчера, 19:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии

Освобождение Донбасса продолжается

Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Также в ведомстве сообщили, что российские войска за сутки уничтожилишесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек.
Нож - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Вчера, 19:04
Напал с ножом в училище: 8 человек погибли и 17 пострадали в Китае

Аксенов поддержал Симоньян

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью "Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".
Аксенов отметил, что информационная война против России идет десятилетиями.
Илон Маск
Вчера, 20:12
Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой

Новобранцы пополнили ряды ВС РФ

В Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва.
"Уверен, что это время для ребят пройдет с пользой. В армейском коллективе проверяется характер человека, формируется личность. По окончанию службы человек по-другому осознает ценности", – отметил, провожая солдат, глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Вчера, 18:16
Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли

Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
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Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Вчера, 12:45
Светлана Светличная – биография
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
21:54Главное за день: 16 ноября
21:34Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем
21:15Мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село в Херсонской области
20:52Умер пострадавший при обрушении моста в Крыму водитель
20:12Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
19:55Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии
19:19Как выглядит сейчас рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма – фотофакт
19:04Напал с ножом в училище: 8 человек погибли и 17 пострадали в Китае
19:01Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем
18:43Севастопольские футболисты забрали победу при закрытии сезона
18:16Петербургу грозит сильное наводнение - защитную дамбу перекрыли
17:42В Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине
17:14Зеленский объявил условие для переговоров с Россией
16:55Украина испытывает 4 типа ракет собственного производства - Зеленский
16:28Во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - СМИ
16:04Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва
16:02Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
15:48В Грузии начались протесты после признания ЦИК итогов выборов 0:12
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