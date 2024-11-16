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Главное за день: 16 ноября
Главное за день: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Главное за день: 16 ноября
Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T21:54
2024-11-16T21:54
2024-11-16T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов выборов. Президент Абхазии пообещал уйти в отставку и назвал условие. Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе. Глава Крыма Аксенов поддержал призыв главреда RT Маргариты Симоньян защитить информационное пространство России. Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва, в том числе, их Херсонской и Запорожской областей. Умерла актриса Светлана Светличная.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский заговорил о переговорахВладимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией."При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил он в интервью "Украинскому радио".Грузины протестуютЦентральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили.В связи с инцидентом началось расследование."На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.Ситуация в АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости.Акции протеста в столице Абхазии продолжаются уже несколько дней, с тех пор, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов", который необходим для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Освобождение Донбасса продолжаетсяВооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.Также в ведомстве сообщили, что российские войска за сутки уничтожилишесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек.Аксенов поддержал СимоньянГлава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в интервью "Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".Аксенов отметил, что информационная война против России идет десятилетиями.Новобранцы пополнили ряды ВС РФВ Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев осеннего призыва."Уверен, что это время для ребят пройдет с пользой. В армейском коллективе проверяется характер человека, формируется личность. По окончанию службы человек по-другому осознает ценности", – отметил, провожая солдат, глава Крыма Сергей Аксенов.Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.Умерла Светлана СветличнаяЗаслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года."Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, в мире, россия, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Киева третьими странами. В Грузии начались акции протеста после признания ЦИК итогов выборов. Президент Абхазии пообещал уйти в отставку и назвал условие. Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе. Глава Крыма Аксенов поддержал призыв главреда RT Маргариты Симоньян защитить информационное пространство России. Из Крыма отправили первых новобранцев осеннего призыва, в том числе, их Херсонской и Запорожской областей. Умерла актриса Светлана Светличная.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Зеленский заговорил о переговорах
Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ
, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил он в интервью "Украинскому радио".
Грузины протестуют
Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября. После этого начались беспорядки, протестующие облили краской главу ЦИК
Георгия Каландаришвили.
В связи с инцидентом началось расследование.
"На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.
Согласно протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.
Ситуация в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что уйдет в отставку
, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, пишет РИА Новости.
"Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.
Акции протеста в столице Абхазии продолжаются уже несколько дней, с тех пор, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов", который необходим для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
Освобождение Донбасса продолжается
Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта
в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Центр" освободили Ленинское.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Также в ведомстве сообщили, что российские войска за сутки уничтожили
шесть складов с боеприпасами для украинской армии и отразили девять вражеских контратак. Потери ВСУ превысили 1755 человек.
Аксенов поддержал Симоньян
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал
главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью
"Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".
Аксенов отметил, что информационная война против России идет десятилетиями.
Новобранцы пополнили ряды ВС РФ
В Симферополе на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым состоялся торжественный митинг и отправка в воинские части новобранцев
осеннего призыва.
"Уверен, что это время для ребят пройдет с пользой. В армейском коллективе проверяется характер человека, формируется личность. По окончанию службы человек по-другому осознает ценности", – отметил, провожая солдат, глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились первые новобранцы из Херсонской и Запорожской областей.
Умерла Светлана Светличная
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась
. Ей было 84 года.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
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