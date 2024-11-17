https://crimea.ria.ru/20241117/krymskoe-vino-so-skandalnym-nazvaniem-snyali-s-prodazhi-1141913999.html
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T11:10
2024-11-17T11:10
2024-11-17T11:10
крым
новости крыма
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141914148_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_713f23b9e1a264582f51d54f10c93098.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны.14 ноября глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале два поста, в которых в резком тоне критикует название одного из вин, выпускаемых "Золотой балкой" - "Тонкая красная линия".На контрмарке вина написано: "The Thin Red Line — выдержанное вино для особого случая, с мощным характером, тонким вкусом и многогранным букетом. Образ "Тонкой красной линии" родился там, где сегодня растет виноград для этого вина. 25 октября 1854 года в Балаклавском сражении Крымской войны случился эпизод, который навсегда вошел в мировую историю. Малочисленная горстка британцев тонкой шеренгой выступила против многократно превосходящих сил противника. Солдаты были одеты в красные мундиры и готовились умереть. Безумство храбрых, мужество и надежда — все воплотилось в крылатой фразе "The Thin Red Line". Тонкая грань между войной и миром, поражением и победой. Символ стойкости и воли к жизни".Еще в конце 2023 года крымский военный историк, специалист по Крымской войне Сергей Ченнык обращал внимание общественности на эту проблему в статье, опубликованной в военно-историческом журнале.Историк говорит о том, что эпизод сражения под Балаклавой возведен британцами в ряд эпических подвигов абсолютно необоснованно, так как он незначителен:"За красивым мифом скрывается еще одна великолепно проведенная пиар-компания, возвеличившая стойкость 93-го Шотландского полка, который в этот день даже толком под огнем не побывал. На протяжении всего существования мифа исследователей не смущал факт, что первоисточником информации об этом эпизоде стал не какой-либо военный документ, не рапорт какого-то военачальника с места сражения, даже не воспоминания какого-нибудь сержанта или рядового, а статья британского корреспондента Уильяма Рассела в лондонской "Таймс".Сергей Ченнык в своей статье критикует маркетологов винодельческой компании."В 1854 г. английская армия приперлась в Крым с целью вести военную агрессию против России. Никто их тогда не звал, как не зовут и сейчас английских военных специалистов вести боевые действия против нынешней Российской армии в 2022-2023 гг. Примерно, как и сейчас в событиях СВО воюет английская военная техника", - пишет автор.Он уверен, что "использовать название в честь врага – как минимум подло".Корреспонденты РИА Новости Крым обратились к руководству винодельческой компании и получили ответ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141914148_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_5f0c49d275a72bff5bd5982acf24b027.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, история, общество
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны.
14 ноября глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале
два поста, в которых в резком тоне критикует название одного из вин, выпускаемых "Золотой балкой" - "Тонкая красная линия".
На контрмарке вина написано: "The Thin Red Line — выдержанное вино для особого случая, с мощным характером, тонким вкусом и многогранным букетом. Образ "Тонкой красной линии" родился там, где сегодня растет виноград для этого вина. 25 октября 1854 года в Балаклавском сражении Крымской войны случился эпизод, который навсегда вошел в мировую историю. Малочисленная горстка британцев тонкой шеренгой выступила против многократно превосходящих сил противника. Солдаты были одеты в красные мундиры и готовились умереть. Безумство храбрых, мужество и надежда — все воплотилось в крылатой фразе "The Thin Red Line". Тонкая грань между войной и миром, поражением и победой. Символ стойкости и воли к жизни".
"Противник – это мы, русские. Британцы вторглись на нашу русскую землю. В тысячах миль от своего острова. Лава казаков, атаковавшая цепь англичан (точнее, шотландцев) под Балаклавой, каким-то чудом для них – развернулась, и они остались живы. Собственно, никакого боя c "линией" и не было. Британскую легенду живописали британцы", - возмущен Мединский.
Еще в конце 2023 года крымский военный историк, специалист по Крымской войне Сергей Ченнык обращал внимание общественности на эту проблему в статье
, опубликованной в военно-историческом журнале.
Историк говорит о том, что эпизод сражения под Балаклавой возведен британцами в ряд эпических подвигов абсолютно необоснованно, так как он незначителен:
"За красивым мифом скрывается еще одна великолепно проведенная пиар-компания, возвеличившая стойкость 93-го Шотландского полка, который в этот день даже толком под огнем не побывал. На протяжении всего существования мифа исследователей не смущал факт, что первоисточником информации об этом эпизоде стал не какой-либо военный документ, не рапорт какого-то военачальника с места сражения, даже не воспоминания какого-нибудь сержанта или рядового, а статья британского корреспондента Уильяма Рассела в лондонской "Таймс".
Сергей Ченнык в своей статье критикует маркетологов винодельческой компании.
"В 1854 г. английская армия приперлась в Крым с целью вести военную агрессию против России. Никто их тогда не звал, как не зовут и сейчас английских военных специалистов вести боевые действия против нынешней Российской армии в 2022-2023 гг. Примерно, как и сейчас в событиях СВО воюет английская военная техника", - пишет автор.
Он уверен, что "использовать название в честь врага – как минимум подло".
"Через винные бутылки открывается окно Овертона в Крыму и его первый этап — "Немыслимое". Почему "немыслимое", потому что в любой стране, чтущей патриотизм, не возвышают имя врага", - говорится в статье.
Корреспонденты РИА Новости Крым
обратились к руководству винодельческой компании и получили ответ.
"По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи. В результате проведенных расследований все виновные в допущении данной ситуации наказаны. Все торговые сети и дистрибьюторы предупреждены", - сообщается в ответе за подписью генерального директора агрофирмы "Золотая Балка" Елены Костенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.