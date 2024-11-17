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Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи
Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T11:10
2024-11-17T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны.14 ноября глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале два поста, в которых в резком тоне критикует название одного из вин, выпускаемых "Золотой балкой" - "Тонкая красная линия".На контрмарке вина написано: "The Thin Red Line — выдержанное вино для особого случая, с мощным характером, тонким вкусом и многогранным букетом. Образ "Тонкой красной линии" родился там, где сегодня растет виноград для этого вина. 25 октября 1854 года в Балаклавском сражении Крымской войны случился эпизод, который навсегда вошел в мировую историю. Малочисленная горстка британцев тонкой шеренгой выступила против многократно превосходящих сил противника. Солдаты были одеты в красные мундиры и готовились умереть. Безумство храбрых, мужество и надежда — все воплотилось в крылатой фразе "The Thin Red Line". Тонкая грань между войной и миром, поражением и победой. Символ стойкости и воли к жизни".Еще в конце 2023 года крымский военный историк, специалист по Крымской войне Сергей Ченнык обращал внимание общественности на эту проблему в статье, опубликованной в военно-историческом журнале.Историк говорит о том, что эпизод сражения под Балаклавой возведен британцами в ряд эпических подвигов абсолютно необоснованно, так как он незначителен:"За красивым мифом скрывается еще одна великолепно проведенная пиар-компания, возвеличившая стойкость 93-го Шотландского полка, который в этот день даже толком под огнем не побывал. На протяжении всего существования мифа исследователей не смущал факт, что первоисточником информации об этом эпизоде стал не какой-либо военный документ, не рапорт какого-то военачальника с места сражения, даже не воспоминания какого-нибудь сержанта или рядового, а статья британского корреспондента Уильяма Рассела в лондонской "Таймс".Сергей Ченнык в своей статье критикует маркетологов винодельческой компании."В 1854 г. английская армия приперлась в Крым с целью вести военную агрессию против России. Никто их тогда не звал, как не зовут и сейчас английских военных специалистов вести боевые действия против нынешней Российской армии в 2022-2023 гг. Примерно, как и сейчас в событиях СВО воюет английская военная техника", - пишет автор.Он уверен, что "использовать название в честь врага – как минимум подло".Корреспонденты РИА Новости Крым обратились к руководству винодельческой компании и получили ответ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым, новости крыма, история, общество
Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи

Крымское вино со скандальным названием сняли с продажи

11:10 17.11.2024
 
© ТГ-канал Владимир МединскийЭтикетка на бутылке вина
Этикетка на бутылке вина
© ТГ-канал Владимир Мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Одно из вин агрофирмы "Золотая балка" изъяли из продажи из-за прославления британских захватчиков периода Крымской войны.
14 ноября глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале два поста, в которых в резком тоне критикует название одного из вин, выпускаемых "Золотой балкой" - "Тонкая красная линия".
На контрмарке вина написано: "The Thin Red Line — выдержанное вино для особого случая, с мощным характером, тонким вкусом и многогранным букетом. Образ "Тонкой красной линии" родился там, где сегодня растет виноград для этого вина. 25 октября 1854 года в Балаклавском сражении Крымской войны случился эпизод, который навсегда вошел в мировую историю. Малочисленная горстка британцев тонкой шеренгой выступила против многократно превосходящих сил противника. Солдаты были одеты в красные мундиры и готовились умереть. Безумство храбрых, мужество и надежда — все воплотилось в крылатой фразе "The Thin Red Line". Тонкая грань между войной и миром, поражением и победой. Символ стойкости и воли к жизни".
"Противник – это мы, русские. Британцы вторглись на нашу русскую землю. В тысячах миль от своего острова. Лава казаков, атаковавшая цепь англичан (точнее, шотландцев) под Балаклавой, каким-то чудом для них – развернулась, и они остались живы. Собственно, никакого боя c "линией" и не было. Британскую легенду живописали британцы", - возмущен Мединский.
Еще в конце 2023 года крымский военный историк, специалист по Крымской войне Сергей Ченнык обращал внимание общественности на эту проблему в статье, опубликованной в военно-историческом журнале.
Историк говорит о том, что эпизод сражения под Балаклавой возведен британцами в ряд эпических подвигов абсолютно необоснованно, так как он незначителен:
"За красивым мифом скрывается еще одна великолепно проведенная пиар-компания, возвеличившая стойкость 93-го Шотландского полка, который в этот день даже толком под огнем не побывал. На протяжении всего существования мифа исследователей не смущал факт, что первоисточником информации об этом эпизоде стал не какой-либо военный документ, не рапорт какого-то военачальника с места сражения, даже не воспоминания какого-нибудь сержанта или рядового, а статья британского корреспондента Уильяма Рассела в лондонской "Таймс".
Сергей Ченнык в своей статье критикует маркетологов винодельческой компании.
"В 1854 г. английская армия приперлась в Крым с целью вести военную агрессию против России. Никто их тогда не звал, как не зовут и сейчас английских военных специалистов вести боевые действия против нынешней Российской армии в 2022-2023 гг. Примерно, как и сейчас в событиях СВО воюет английская военная техника", - пишет автор.
Он уверен, что "использовать название в честь врага – как минимум подло".
"Через винные бутылки открывается окно Овертона в Крыму и его первый этап — "Немыслимое". Почему "немыслимое", потому что в любой стране, чтущей патриотизм, не возвышают имя врага", - говорится в статье.
Корреспонденты РИА Новости Крым обратились к руководству винодельческой компании и получили ответ.
"По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи. В результате проведенных расследований все виновные в допущении данной ситуации наказаны. Все торговые сети и дистрибьюторы предупреждены", - сообщается в ответе за подписью генерального директора агрофирмы "Золотая Балка" Елены Костенко.
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