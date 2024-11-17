https://crimea.ria.ru/20241117/v-more-u-sevastopolya-poyavilis-pervye-morzhi-1141915085.html
В море у Севастополя появились первые "моржи"
В море у Севастополя появились первые "моржи" - РИА Новости Крым, 17.11.2024
В море у Севастополя появились первые "моржи"
Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T13:07
2024-11-17T13:07
2024-11-17T13:07
новости крыма
здоровье
спорт
крым
севастополь
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141915712_0:286:853:766_1920x0_80_0_0_a1d590ae40b4f6bffe794c7ea63cf666.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники которого обеспечивали безопасность участников мероприятия.По данным ведомства, участие в заплыве приняли более 200 спортсменов. Соревнования провели на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.В МЧС России напоминают, что без должной подготовки, при хронических заболеваниях, а также плохом самочувствии "бороздить холодные воды категорически запрещено".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как стать крымским моржом и не заболеть Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141915712_0:249:853:889_1920x0_80_0_0_aefe537fdfc14329a870409e277e1392.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, здоровье, спорт, крым, севастополь, мчс севастополя
В море у Севастополя появились первые "моржи"
В Севастополе "моржи" открыли традиционный зимний сезон купания
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники которого обеспечивали безопасность участников мероприятия.
По данным ведомства, участие в заплыве приняли более 200 спортсменов. Соревнования провели на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность мероприятия и провели инструктаж с участниками. Происшествий не допущено", – отметили в ведомстве.
В МЧС России напоминают, что без должной подготовки, при хронических заболеваниях, а также плохом самочувствии "бороздить холодные воды категорически запрещено".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram
, Дзен
и ВКонтакте
. Также следите за нами в Одноклассниках
и Rutube
.
Читайте также на РИА Новости Крым: