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В море у Севастополя появились первые "моржи" - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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В море у Севастополя появились первые "моржи"
В море у Севастополя появились первые "моржи" - РИА Новости Крым, 17.11.2024
В море у Севастополя появились первые "моржи"
Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T13:07
2024-11-17T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники которого обеспечивали безопасность участников мероприятия.По данным ведомства, участие в заплыве приняли более 200 спортсменов. Соревнования провели на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.В МЧС России напоминают, что без должной подготовки, при хронических заболеваниях, а также плохом самочувствии "бороздить холодные воды категорически запрещено".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как стать крымским моржом и не заболеть Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море
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новости крыма, здоровье, спорт, крым, севастополь, мчс севастополя
В море у Севастополя появились первые "моржи"

В Севастополе "моржи" открыли традиционный зимний сезон купания

13:07 17.11.2024
 
"Моржи" в Севастополе
Моржи в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники которого обеспечивали безопасность участников мероприятия.
По данным ведомства, участие в заплыве приняли более 200 спортсменов. Соревнования провели на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность мероприятия и провели инструктаж с участниками. Происшествий не допущено", – отметили в ведомстве.
В МЧС России напоминают, что без должной подготовки, при хронических заболеваниях, а также плохом самочувствии "бороздить холодные воды категорически запрещено".
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