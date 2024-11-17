https://crimea.ria.ru/20241117/v-more-u-sevastopolya-poyavilis-pervye-morzhi-1141915085.html

В море у Севастополя появились первые "моржи"

В море у Севастополя появились первые "моржи" - РИА Новости Крым, 17.11.2024

В море у Севастополя появились первые "моржи"

Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T13:07

2024-11-17T13:07

2024-11-17T13:07

новости крыма

здоровье

спорт

крым

севастополь

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/11/1141915712_0:286:853:766_1920x0_80_0_0_a1d590ae40b4f6bffe794c7ea63cf666.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федерация зимнего плавания Севастополя открыла традиционный сезон купания – первые моржи появились на пляже парка Победы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, сотрудники которого обеспечивали безопасность участников мероприятия.По данным ведомства, участие в заплыве приняли более 200 спортсменов. Соревнования провели на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.В МЧС России напоминают, что без должной подготовки, при хронических заболеваниях, а также плохом самочувствии "бороздить холодные воды категорически запрещено".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как стать крымским моржом и не заболеть Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, здоровье, спорт, крым, севастополь, мчс севастополя