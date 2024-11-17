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Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях

Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Армия России продвинулась в ДНР на нескольких направлениях

Армия России продолжает продвижение в ДНР, прорывая оборону противника на нескольких направлениях. Потери ВСУ за сутки в зоне СВО превысили 1620 боевиков,... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T13:19

2024-11-17T13:19

2024-11-17T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвижение в ДНР, прорывая оборону противника на нескольких направлениях. Потери ВСУ за сутки в зоне СВО превысили 1620 боевиков, следует из сводки Минобороны РФ.Так, сообщается, что подразделения группировки войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики.Армией России здесь были отброшены силы 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны, а также 14-й бригады нацгвардии Украины.В то же время подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой Народной Республики."Нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны… Потери противника составили до 140 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожив силы семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-Василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск ДНР.В частности, российскими войсками были поражены формирования 23-й, 24-й, 43-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины. За сутки штурмовики 46-й и 77-й аэромобильных бригад шесть раз пытались контратаковать и были разбиты. Потери ВСУ на этом направлении достигли почти 520 человек, сообщили в МО.Одновременно российские подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику 14-й, 63-й, 66-й, 116-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны Украины.На данном направлении противник был разбит в ДНР в районе Ивановки и Серебрянского лесничества. А также в ЛНР под селом Надежда (Надия) и в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка и Прокоповка в Харьковской области.Кроме того, бойцы группировки войск "Север" разбили на Харьковском направлении формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 120-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои велись в районе населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск. В результате ВСУ потеряли около 65 военнослужащих и технику.На Херсонщине продолжают успешно поражать противника бойцы "Днепра"."Нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Янтарное, Ольговка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих", – уточнили в МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами ВС РФ установили мост в курском приграничье для переброски техники

https://crimea.ria.ru/20241117/mer-odessy-zayavil-o-tyazheloy-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-gorode-1141914754.html

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