https://crimea.ria.ru/20241117/pri-udare-vsu-po-kurskoy-oblasti-pogibla-glavnyy-redaktor-mestnoy-gazety-1141919730.html

При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты

При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024

При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты

Из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T15:31

2024-11-17T15:31

2024-11-17T15:32

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Главред вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе, рассказал глава региона.Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, подчеркнул Смирнов.Об атаке дрона ВСУ на Большесолдатский район Курской области ранее сообщил глава района Владимир Зайцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные

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