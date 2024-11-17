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При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты
При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты - РИА Новости Крым, 17.11.2024
При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты
Из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T15:31
2024-11-17T15:32
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Главред вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе, рассказал глава региона.Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, подчеркнул Смирнов.Об атаке дрона ВСУ на Большесолдатский район Курской области ранее сообщил глава района Владимир Зайцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
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курская область
При ударе ВСУ по Курской области погибла главный редактор местной газеты

Главный редактор местной газеты погибла в Курской области после атаки дрона на автомобиль

15:31 17.11.2024 (обновлено: 15:32 17.11.2024)
 
© RTГлавред "Народной газеты" Юлия Кузнецова
Главред Народной газеты Юлия Кузнецова
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова", – написал он в своем Telegram-канале.
Главред вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе, рассказал глава региона.
Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, подчеркнул Смирнов.
Об атаке дрона ВСУ на Большесолдатский район Курской области ранее сообщил глава района Владимир Зайцев.
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Курская область
 
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