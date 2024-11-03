https://crimea.ria.ru/20241103/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-ukrainskikh-boevikov-na-kurskuyu-oblast-1141586025.html

Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область

Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область

Три мирных жителя ранены из-за атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T15:40

2024-11-03T15:40

2024-11-03T15:40

курская область

алексей смирнов

происшествия

новости

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены из-за атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов, дополнил губернатор.Накануне четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на регион.Также в воскресенье украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области – ранены четверо мирных жителей.Накануне из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.В пятницу сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, происшествия, новости, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу