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Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область
Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область
Три мирных жителя ранены из-за атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T15:40
2024-11-03T15:40
2024-11-03T15:40
курская область
алексей смирнов
происшествия
новости
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Три мирных жителя ранены из-за атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.Повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов, дополнил губернатор.Накануне четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на регион.Также в воскресенье украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области – ранены четверо мирных жителей.Накануне из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.В пятницу сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, при котором погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВОПосле подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил делоВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
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курская область, алексей смирнов, происшествия, новости, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую область
При атаке ВСУ на Курскую область ранены три мирных жителя