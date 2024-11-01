https://crimea.ria.ru/20241101/pogib-v-boyakh-pod-kurskom-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1141541400.html

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным, который погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T17:11

2024-11-01T17:11

2024-11-01T17:12

севастополь

память

герои сво

михаил развожаев

новости сво

курская область

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным, который погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Погибший герой был коренным севастопольцем, он родился и вырос в Балаклаве. В 2002 году окончил школу №33, затем учился на сварщика в Севастопольском колледже им. П.К.Менькова. Работал в Севастополе строителем.Контракт с Минобороны России он заключил в этом году, служил в 810-й бригаде морской пехоты и был направлен в зону проведения СВО.Накануне в Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. А еще днем ранее в городе-герое в последний путь проводили старшего прапорщика Андрея Россоху и гвардии рядового Андрея Романюка.

севастополь

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, память, герои сво, михаил развожаев, новости сво, курская область, утраты