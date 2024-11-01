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Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным, который погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T17:11
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севастополь
память
герои сво
михаил развожаев
новости сво
курская область
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным, который погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Погибший герой был коренным севастопольцем, он родился и вырос в Балаклаве. В 2002 году окончил школу №33, затем учился на сварщика в Севастопольском колледже им. П.К.Менькова. Работал в Севастополе строителем.Контракт с Минобороны России он заключил в этом году, служил в 810-й бригаде морской пехоты и был направлен в зону проведения СВО.Накануне в Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. А еще днем ранее в городе-герое в последний путь проводили старшего прапорщика Андрея Россоху и гвардии рядового Андрея Романюка.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, память, герои сво, михаил развожаев, новости сво, курская область, утраты
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным

17:11 01.11.2024 (обновлено: 17:12 01.11.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым Владимиром Глазыриным, который погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Владимир Витальевич Глазырин геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Погибший герой был коренным севастопольцем, он родился и вырос в Балаклаве. В 2002 году окончил школу №33, затем учился на сварщика в Севастопольском колледже им. П.К.Менькова. Работал в Севастополе строителем.
Контракт с Минобороны России он заключил в этом году, служил в 810-й бригаде морской пехоты и был направлен в зону проведения СВО.
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Глазырин
Владимир Глазырин
© Telegram Михаил Развожаев
Владимир Глазырин
Накануне в Севастополе простились с гвардии ефрейтором, Алексеем Куценком, который погиб в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР. А еще днем ранее в городе-герое в последний путь проводили старшего прапорщика Андрея Россоху и гвардии рядового Андрея Романюка.
СевастопольПамятьГерои СВОМихаил РазвожаевНовости СВОКурская областьУтраты
 
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