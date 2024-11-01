https://crimea.ria.ru/20241101/rossiyskie-voyska-otrazili-shest-kontratak-vsu-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1141536041.html

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T14:33

2024-11-01T14:33

2024-11-01T14:34

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе безуспешных контратак ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 21 населенного пункта Курской области.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах восьми сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 29 тысяч боевиков, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу