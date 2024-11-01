Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/rossiyskie-voyska-otrazili-shest-kontratak-vsu-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1141536041.html
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:33
2024-11-01T14:34
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141535819_78:250:2857:1813_1920x0_80_0_0_91f0793c4d2383b5fe064843d43b41cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе безуспешных контратак ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 21 населенного пункта Курской области.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах восьми сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 29 тысяч боевиков, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141535819_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d1c6e370733d739a63ba7e3812f56e7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ потеряли в Курской области 250 боевиков за сутки – Минобороны

14:33 01.11.2024 (обновлено: 14:34 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета в Курской области
Работа минометного расчета в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово", – говорится в сообщении.

В ходе безуспешных контратак ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 21 населенного пункта Курской области.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах восьми сел Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 29 тысяч боевиков, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров и другую технику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
14:16В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
14:07Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
14:04Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
13:43Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
13:27Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
13:14Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
13:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:09КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
13:03Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
12:43После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
12:31Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
12:15Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
12:09"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
11:51Пьяный крымчанин изувечил кошку
11:38Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
11:29Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
11:21В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
11:02Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
10:51В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного
Лента новостейМолния