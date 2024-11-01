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Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:33
2024-11-01T14:33
2024-11-01T14:34
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе безуспешных контратак ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 21 населенного пункта Курской области.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах восьми сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 29 тысяч боевиков, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ потеряли в Курской области 250 боевиков за сутки – Минобороны
14:33 01.11.2024 (обновлено: 14:34 01.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области, общие потери противника составили порядка 250 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово", – говорится в сообщении.
В ходе безуспешных контратак ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 21 населенного пункта Курской области.
В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах восьми сел Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 29 тысяч боевиков, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров и другую технику.
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