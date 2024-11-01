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Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
До 17 тысяч военнослужащих ВСУ, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:04
2024-11-01T14:22
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. До 17 тысяч военнослужащих ВСУ, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты и 59 других боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, а также 114 автомобилей.Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 35 контратак ВСУ. Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций РЭБ, а также 16 полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группы войск отразили 10 контратак, разбили свыше 5390 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, восемь бронированных машин и 51 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций РЭБ и 14 полевых складов с боеприпасами.В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" ликвидировали до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 САУ и гаубиц производства стран НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также шесть полевых складов с боеприпасами.Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих, отметили в военном ведомстве.За неделю российские военные освободили три населенных пункта в Донбассе – Новоукраинку, Шахтерское и Леонидовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУАрмия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю

17 000 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за неделю

14:04 01.11.2024 (обновлено: 14:22 01.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. До 17 тысяч военнослужащих ВСУ, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты и 59 других боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, а также 114 автомобилей.
Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 35 контратак ВСУ. Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций РЭБ, а также 16 полевых складов с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группы войск отразили 10 контратак, разбили свыше 5390 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, восемь бронированных машин и 51 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций РЭБ и 14 полевых складов с боеприпасами.
В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Востока" ликвидировали до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 САУ и гаубиц производства стран НАТО.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также шесть полевых складов с боеприпасами.
Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
За неделю российские военные освободили три населенных пункта в Донбассе – Новоукраинку, Шахтерское и Леонидовку.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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