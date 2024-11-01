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Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю

Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю

До 17 тысяч военнослужащих ВСУ, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T14:04

2024-11-01T14:04

2024-11-01T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. До 17 тысяч военнослужащих ВСУ, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты и 59 других боевых бронированных машин, две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, а также 114 автомобилей.Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 35 контратак ВСУ. Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций РЭБ, а также 16 полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группы войск отразили 10 контратак, разбили свыше 5390 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, восемь бронированных машин и 51 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций РЭБ и 14 полевых складов с боеприпасами.В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки противника. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии.Подразделения "Востока" ликвидировали до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 САУ и гаубиц производства стран НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также шесть полевых складов с боеприпасами.Кроме того, в течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих, отметили в военном ведомстве.За неделю российские военные освободили три населенных пункта в Донбассе – Новоукраинку, Шахтерское и Леонидовку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУАрмия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика