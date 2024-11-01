https://crimea.ria.ru/20241101/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-v-donbasse--1141531857.html

Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе

Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе

Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка Донецкой Народной Республики. Это следует... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T13:14

2024-11-01T13:14

2024-11-01T13:14

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141531740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_112de16d34a3f49654fb6229bba1047c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка Донецкой Народной Республики. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии