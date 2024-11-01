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Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка Донецкой Народной Республики. Это следует... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:14
2024-11-01T13:14
2024-11-01T13:14
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка Донецкой Народной Республики. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
Российские войска освободили три населенных пункта в Донбассе – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка Донецкой Народной Республики. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Центр" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловка, о чем ведомство сообщало ранее, а также село Леонидовка.
Бойцы группировки войск "Восток" за неделю взяли под контроль Доброволье, Шахтерское, Ясную Поляну и Новоукраинку.
На этой неделе подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка
в Харьковской области.
Также во вторник стало известно
, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка.
Таким образом, за прошедшую неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов
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