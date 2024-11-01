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Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела
Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного должностного лица Федерального дорожного агентства (Росавтодор)... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:47
2024-11-01T14:47
новости
росавтодор
тульская область
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного должностного лица Федерального дорожного агентства (Росавтодор) по подозрении в получении взяток на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.Фигурант получал незаконное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.В начале октября суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области и семерых его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона.Они предстали перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, росавтодор, тульская область, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, суд
Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела

Высокий чиновник Росавтодора подозревается в получении взяток на 74 миллиона рублей – СК

14:47 01.11.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного должностного лица Федерального дорожного агентства (Росавтодор) по подозрении в получении взяток на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"В период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Фигурант получал незаконное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.
В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.
В начале октября суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области и семерых его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона.
Они предстали перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.
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НовостиРосавтодорТульская областьВзяткаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Уголовный кодексСуд
 
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