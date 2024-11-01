https://crimea.ria.ru/20241101/vzyatki-na-74-mln-chinovnik-rosavtodora-stal-figurantom-ugolovnogo-dela-1141536222.html

Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела

Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного должностного лица Федерального дорожного агентства (Росавтодор)... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T14:47

2024-11-01T14:47

2024-11-01T14:47

новости

росавтодор

тульская область

взятка

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного должностного лица Федерального дорожного агентства (Росавтодор) по подозрении в получении взяток на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.Фигурант получал незаконное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.В начале октября суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области и семерых его сообщников, занимавших различные должности в системе здравоохранения региона.Они предстали перед судом по обвинению в хищении сотен миллионов бюджетных рублей, получении взяток и преступления при заключении государственных контрактов. Нанесенный бюджету региона ущерб оценивается более чем в 300 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

тульская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росавтодор, тульская область, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, суд