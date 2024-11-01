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КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян

КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян - РИА Новости Крым, 01.11.2024

КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T13:09

2024-11-01T13:09

2024-11-01T13:09

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

россия

сергей лавров

политика

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.Цой Сон Хи отметила, что США и другие западные страны с целью нанесения России стратегического поражения поставляют киевскому нацистскому режиму огромное количество летального вооружения, тем самым пытаясь "долгосрочно вести войну на Украине против России".Министр также подчеркнула, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы "мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений Москвы и Пхеньяна во всех сферах двусторонней повестки. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане - на всем евразийском континенте.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВОДело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

кндр (северная корея)

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, сергей лавров, политика, безопасность, новости