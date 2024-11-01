Рейтинг@Mail.ru
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/kndr-budet-pomogat-rossii-pobedit-v-ukrainskom-konflikte--pkhenyan-1141531162.html
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян - РИА Новости Крым, 01.11.2024
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:09
2024-11-01T13:09
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
россия
сергей лавров
политика
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141531357_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_da6d90a34b787009bf87848622061ed0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.Цой Сон Хи отметила, что США и другие западные страны с целью нанесения России стратегического поражения поставляют киевскому нацистскому режиму огромное количество летального вооружения, тем самым пытаясь "долгосрочно вести войну на Украине против России".Министр также подчеркнула, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы "мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений Москвы и Пхеньяна во всех сферах двусторонней повестки. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане - на всем евразийском континенте.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВОДело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141531357_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_725e699b5d598daeb5fd7181893c1306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, сергей лавров, политика, безопасность, новости
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян

КНДР будет оказывать России поддержку до полной победы в украинском конфликте – МИД страны

13:09 01.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российский народ непременно добьется победы в этой священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. Мы до победного дня всегда будем твердо стоять с нашими российскими товарищами", – сказала она.
Цой Сон Хи отметила, что США и другие западные страны с целью нанесения России стратегического поражения поставляют киевскому нацистскому режиму огромное количество летального вооружения, тем самым пытаясь "долгосрочно вести войну на Украине против России".
Министр также подчеркнула, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы "мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений Москвы и Пхеньяна во всех сферах двусторонней повестки. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане - на всем евразийском континенте.
"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяется решать практически значимые и важные для безопасности ваших и наших граждан задачи", - сказал он
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
 
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРКНДР (Северная Корея)РоссияСергей ЛавровПолитикаБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
14:16В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
14:07Севастополец получил 16 лет колонии за госизмену
14:04Новости СВО: 17 тысяч украинских боевиков уничтожены за неделю
13:43Резкое похолодание и дождь со снегом и штормовым ветром идут в Крым
13:27Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны России
13:14Армия России освободила три населенных пункта в Донбассе
13:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:09КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
13:03Подтверждение статуса участника СВО без документов: как это будет в Крыму
12:43После подрыва ВСУ женского монастыря в Курской области СК возбудил дело
12:31Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
12:15Крымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусах
12:09"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
11:51Пьяный крымчанин изувечил кошку
11:38Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
11:29Интервью Трампа Такеру Карлсону – главное
11:21В Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости Крым
11:02Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документов
10:51В Крыму агенту СБУ дали 14 лет колонии за покушение на военного
Лента новостейМолния