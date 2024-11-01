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КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян - РИА Новости Крым, 01.11.2024
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T13:09
2024-11-01T13:09
2024-11-01T13:09
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
россия
сергей лавров
политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.Цой Сон Хи отметила, что США и другие западные страны с целью нанесения России стратегического поражения поставляют киевскому нацистскому режиму огромное количество летального вооружения, тем самым пытаясь "долгосрочно вести войну на Украине против России".Министр также подчеркнула, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы "мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений Москвы и Пхеньяна во всех сферах двусторонней повестки. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане - на всем евразийском континенте.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВОДело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
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договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, сергей лавров, политика, безопасность, новости
КНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
КНДР будет оказывать России поддержку до полной победы в украинском конфликте – МИД страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российский народ непременно добьется победы в этой священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. Мы до победного дня всегда будем твердо стоять с нашими российскими товарищами", – сказала она.
Цой Сон Хи отметила, что США и другие западные страны с целью нанесения России стратегического поражения поставляют киевскому нацистскому режиму огромное количество летального вооружения, тем самым пытаясь "долгосрочно вести войну на Украине против России".
Министр также подчеркнула, что с самого начала специальной военной операции лидер КНДР Ким Чен Ын "дал указание, чтобы "мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне".
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления отношений Москвы и Пхеньяна во всех сферах двусторонней повестки. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и в более широком плане - на всем евразийском континенте.
"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяется решать практически значимые и важные для безопасности ваших и наших граждан задачи", - сказал он
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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