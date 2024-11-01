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Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ
Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщил глава республики РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T11:38
2024-11-01T11:38
образование в крыму и севастополе
сергей аксенов
школа
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в Крыму свыше 21 тысячи детей в 94 школах (около 9% от всех учащихся в Крыму) учатся во вторую смену. Больше всего таких школьников в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.Для решения задачи перевода всех школьников в первую смену в ближайшие три года в Крыму введут в эксплуатацию 12 школ на более чем шесть тысяч мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формыСтуденческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семейКрымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"
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РИА Новости Крым
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96
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образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, школа, новости крыма, крым
Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ

Крыму не хватает еще восьми школ для полного отказа от второй смены – Аксенов

11:38 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в Крыму свыше 21 тысячи детей в 94 школах (около 9% от всех учащихся в Крыму) учатся во вторую смену. Больше всего таких школьников в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.
Для решения задачи перевода всех школьников в первую смену в ближайшие три года в Крыму введут в эксплуатацию 12 школ на более чем шесть тысяч мест.
"Но для того, чтобы полностью ликвидировать вторые смены, необходимо построить еще восемь школ. Крым подал соответствующие заявки в профильные федеральные министерства для включения в программы по строительству новых школ", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Образование в Крыму и СевастополеСергей АксеновШколаНовости КрымаКрым
 
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