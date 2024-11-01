https://crimea.ria.ru/20241101/krym-poprosil-federalnyy-tsentr-postroit-esche-8-shkol-1141529561.html

Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ

Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ

Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщил глава республики РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T11:38

2024-11-01T11:38

2024-11-01T11:38

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

школа

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в Крыму свыше 21 тысячи детей в 94 школах (около 9% от всех учащихся в Крыму) учатся во вторую смену. Больше всего таких школьников в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.Для решения задачи перевода всех школьников в первую смену в ближайшие три года в Крыму введут в эксплуатацию 12 школ на более чем шесть тысяч мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формыСтуденческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семейКрымские школьники вошли в топ-5 лучших команд "Зарницы 2.0"

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, школа, новости крыма, крым