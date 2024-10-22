https://crimea.ria.ru/20241022/studencheskiy-bebi-bum-v-obschezhitiyakh-kryma-poyavyatsya-komnaty-dlya-semey-1141241590.html

Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T09:03

2024-10-22T09:03

2024-10-22T09:03

крым

общество

елена романовская

студенческие общежития

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская."Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение", - сказала она.В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.Кроме того, в рамках нового национального проекта "Семья", который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формыВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, елена романовская, студенческие общежития, дети, рождаемость, демография, детский сад, школа, новости крыма