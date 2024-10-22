https://crimea.ria.ru/20241022/studencheskiy-bebi-bum-v-obschezhitiyakh-kryma-poyavyatsya-komnaty-dlya-semey-1141241590.html
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T09:03
2024-10-22T09:03
2024-10-22T09:03
крым
общество
елена романовская
студенческие общежития
дети
рождаемость
демография
детский сад
школа
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40ce62299473d11e95a1463bb83910a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская."Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение", - сказала она.В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.Кроме того, в рамках нового национального проекта "Семья", который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формыВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec53a8033886961fbcb60581ebb02e24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, елена романовская, студенческие общежития, дети, рождаемость, демография, детский сад, школа, новости крыма
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
В студенческих общежитиях Крыма появятся "семейные" и детские комнаты - Романовская
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
"Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение", - сказала она.
В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.
Кроме того, в рамках нового национального проекта "Семья", который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.
"За десять лет в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и построены 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции еще пяти детских садов на тысячу мест, а до конца 2028 года - ввод еще 26 объектов на 4 тысячи мест", - перечислила она.
Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов
. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: