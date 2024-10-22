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Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей
В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T09:03
2024-10-22T09:03
крым
общество
елена романовская
студенческие общежития
дети
рождаемость
демография
детский сад
школа
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская."Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение", - сказала она.В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.Кроме того, в рамках нового национального проекта "Семья", который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье Сколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формыВ Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
крым, общество, елена романовская, студенческие общежития, дети, рождаемость, демография, детский сад, школа, новости крыма
Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

В студенческих общежитиях Крыма появятся "семейные" и детские комнаты - Романовская

09:03 22.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума "Сохрани жизнь" заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
"Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение", - сказала она.
В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.
Кроме того, в рамках нового национального проекта "Семья", который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.
"За десять лет в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и построены 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции еще пяти детских садов на тысячу мест, а до конца 2028 года - ввод еще 26 объектов на 4 тысячи мест", - перечислила она.
Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному – в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымОбществоЕлена РомановскаяСтуденческие общежитиядетиРождаемостьДемографияДетский садШколаНовости Крыма
 
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