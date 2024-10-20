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Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
Любить семью, быть верным себе и Отечеству, уметь дружить и стремиться быть лучше, идти вперед и не сдаваться – вот главное, чему отцы могут научить своих... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T09:31
2024-10-20T09:40
опрос
семья
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Любить семью, быть верным себе и Отечеству, уметь дружить и стремиться быть лучше, идти вперед и не сдаваться – вот главное, чему отцы могут научить своих детей. Благополучная семья - основа стабильности общества и государства. И роль отца в ней так же важна, как и роль матери. В жизни каждого человека пример отца имеет огромное значение. В преддверии Дня отца, корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос гостей жителей крымском столицы и попросили рассказать, чему их научил отец – каким навыкам и житейской мудрости.Подробнее - в нашем видео.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В этом году праздник выпадает на 20 октября.В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и был введен в России еще в 1998 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри принят в первом чтенииБездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииСколько семей в Симферополе получат компенсацию за покупку школьной формы
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РИА Новости Крым
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опрос, семья, общество, крым, новости крыма, видео
Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье

В День отца жители Симферополя делятся советами своих родителей - опрос

09:31 20.10.2024 (обновлено: 09:40 20.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Любить семью, быть верным себе и Отечеству, уметь дружить и стремиться быть лучше, идти вперед и не сдаваться – вот главное, чему отцы могут научить своих детей. Благополучная семья - основа стабильности общества и государства. И роль отца в ней так же важна, как и роль матери. В жизни каждого человека пример отца имеет огромное значение. В преддверии Дня отца, корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос гостей жителей крымском столицы и попросили рассказать, чему их научил отец – каким навыкам и житейской мудрости.
Подробнее - в нашем видео.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
В этом году праздник выпадает на 20 октября.
В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и был введен в России еще в 1998 году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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