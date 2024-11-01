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Пьяный крымчанин изувечил кошку

Пьяный крымчанин изувечил кошку - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Пьяный крымчанин изувечил кошку

В Сакском районе местный житель изувечил кошку, якобы пытаясь спасти ее. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T11:51

2024-11-01T11:51

2024-11-01T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Сакском районе местный житель изувечил кошку, якобы пытаясь спасти ее. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.По данным ведомства, информация о жестоком обращении с животным появилась в социальной сети. Местные жители села Штормовое пожаловались на мужчину за жестокое обращение с животным.В отношении местного жителя возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в ведомстве.Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до ареста на полгода.Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных дел, сообщили ранее в полиции Крыма.Как поясняют в МВД, за жестокое обращение с животными предусмотрены также административные штрафы - от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 - для должностных и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о защите животных - как это работает в КрымуКрымчанин-живодер получил условный срок за убийство собакиВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, животные, закон и право, правосудие, крым, новости крыма