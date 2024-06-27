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Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Закон о защите животных - как это работает в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T06:01
2024-06-27T06:01
2024-06-27T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных дел. Как рассматривают такие обращения, и достаточно ли эффективно эта работа ведется в регионе, об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты.Статистика МВД"Ежегодно в полицию поступает от 4 до 8 заявлений о жестоком обращении с животными. Все они рассмотрены. За три предыдущих года возбуждено 31 уголовное дело, из которых 14 уже направлены в суд с обвинительным актом и по ним вынесены приговоры о признании фигурантов виновными", - приводят статистику в пресс-службе МВД Крыма.Как поясняют в МВД, за жестокое обращение с животными предусмотрены также административные штрафы - от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 - для должностных и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц. При этом правоохранители правомочны фиксировать факты жестокого обращения или информацию о таких случаях в дежурных частях. Далее данные передают в Госкомитет ветеринарии для рассмотрения каждого конкретного случая.Регистрация животныхПо данным зоозащитников, главная проблема во всей этой истории - зафиксировать факт насилия над животным в моменте. Сделать это получатся крайне редко."На моих глазах никогда не избивали животное. Я только видела уже избитых, раненых животных. Я иду, при мне избивают животное, да я вмешаюсь, но мы таких случаев не фиксируем. Чаще всего мы не знаем, кто это сделал", - констатирует председатель Крымской республиканской общественной организации РОО "Верный друг" Людмила Милованова.При этом, по ее статистике, гораздо чаще в Крыму фиксируют факты неявного насилия над животными. В частности - самовыгул, когда собака подвергается явной опасности - это тоже жесткое обращение, но и здесь реально привлечь к ответственности владельца очень сложно."Например, выходит собака из дома на самовыгул. Конечно, можно собрать подписи соседей, долго бодаться - но заниматься этим никто не хочет. Все упростила бы простая норма, на применении которой мы безрезультатно настаиваем уже много лет - обязательная регистрация животного. В этом случае, можно было бы просто считать чип, найти адрес владельца, приехать и его оштрафовать", - разъясняет она.Пока такая норма не работает, полиция не всегда способна эффективно отработать заявления, констатирует Милованова. При этом, по ее мнению, реально улучшить ситуацию могли бы еще и приюты - чем меньше беспризорных животных на улицах, тем меньше шансов для них попасть в беду. Пока с этим в Крыму сложно - проблема упирается в финансирование.Закон и его применение"Законодательство в сфере защиты животных было сформировано очень динамично - из "нуля" мы получили разветвленную сеть правовых актов. Очень важно, чтобы и правоприменение не отставало", - комментирует тему депутат Государственной думы, первый замглавы Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, принимавший участие в создании зоозащитного закона Владимир Бурматов.Парламентарий соглашается с тем, что совершенствовать законодательство еще есть куда, но самое главное - проводить методическую работу с личным составом ОВД на местах."К полиции есть настойчивое пожелание: более активно разъяснять законодательство, как его применять, что сегодня жестокое обращение - не только расчлененная собака, но и голодное животное или, например, собака, надолго запертая в машине. От региона к региону ситуация в части эффективности работы полиции разная, но в первую очередь это зависит от того, насколько личный состав ОВД умеет работать с действующим законодательством", - констатирует он.Второе важное условие - правовая грамотность населения. По словам Бурматова, подавляющее большинство сообщений о фактах жестокого обращения распространяются в интернете, а вот до реальных заявлений в полицию доходит крайне редко - это тоже ситуация, которую нужно менять.Если вы стали свидетелем насилия над животным, соавтор закона рекомендует фиксировать это с помощью фото и видео, и обязательно писать заявление в полицию. В случае отказа принять заявление, следующим ведомством, куда необходимо обратиться, является прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожизненные приюты для животных в России: в Крыму оценили идеюЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законеКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
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РИА Новости Крым
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новости, животные, приюты животных, закон и право, крым, новости крыма, людмила милованова, владимир бурматов, мвд по республике крым, общество
Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Как в Крыму и Севастополе работает закон о защите животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители ежегодно принимают до восьми заявлений по фактам жестокого обращения с животными, с 2020 года заведено более трех десятков уголовных дел. Как рассматривают такие обращения, и достаточно ли эффективно эта работа ведется в регионе, об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты.
Статистика МВД
"Ежегодно в полицию поступает от 4 до 8 заявлений о жестоком обращении с животными. Все они рассмотрены. За три предыдущих года возбуждено 31 уголовное дело, из которых 14 уже направлены в суд с обвинительным актом и по ним вынесены приговоры о признании фигурантов виновными", - приводят статистику в пресс-службе МВД Крыма.
Как поясняют в МВД, за жестокое обращение с животными предусмотрены также административные штрафы - от 5 до 15 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 - для должностных и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц.
При этом правоохранители правомочны фиксировать факты жестокого обращения или информацию о таких случаях в дежурных частях. Далее данные передают в Госкомитет ветеринарии для рассмотрения каждого конкретного случая.
Регистрация животных
По данным зоозащитников, главная проблема во всей этой истории - зафиксировать факт насилия над животным в моменте. Сделать это получатся крайне редко.
"На моих глазах никогда не избивали животное. Я только видела уже избитых, раненых животных. Я иду, при мне избивают животное, да я вмешаюсь, но мы таких случаев не фиксируем. Чаще всего мы не знаем, кто это сделал", - констатирует председатель Крымской республиканской общественной организации РОО "Верный друг" Людмила Милованова.
При этом, по ее статистике, гораздо чаще в Крыму фиксируют факты неявного насилия над животными. В частности - самовыгул, когда собака подвергается явной опасности - это тоже жесткое обращение, но и здесь реально привлечь к ответственности владельца очень сложно.
"Например, выходит собака из дома на самовыгул. Конечно, можно собрать подписи соседей, долго бодаться - но заниматься этим никто не хочет. Все упростила бы простая норма, на применении которой мы безрезультатно настаиваем уже много лет - обязательная регистрация животного. В этом случае, можно было бы просто считать чип, найти адрес владельца, приехать и его оштрафовать", - разъясняет она.
Пока такая норма не работает, полиция не всегда способна эффективно отработать заявления, констатирует Милованова. При этом, по ее мнению, реально улучшить ситуацию могли бы еще и приюты - чем меньше беспризорных животных на улицах, тем меньше шансов для них попасть в беду. Пока с этим в Крыму сложно - проблема упирается в финансирование.
Закон и его применение
"Законодательство в сфере защиты животных было сформировано очень динамично - из "нуля" мы получили разветвленную сеть правовых актов. Очень важно, чтобы и правоприменение не отставало", - комментирует тему депутат Государственной думы, первый замглавы Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, принимавший участие в создании зоозащитного закона Владимир Бурматов.
Парламентарий соглашается с тем, что совершенствовать законодательство еще есть куда, но самое главное - проводить методическую работу с личным составом ОВД на местах.
"К полиции есть настойчивое пожелание: более активно разъяснять законодательство, как его применять, что сегодня жестокое обращение - не только расчлененная собака, но и голодное животное или, например, собака, надолго запертая в машине. От региона к региону ситуация в части эффективности работы полиции разная, но в первую очередь это зависит от того, насколько личный состав ОВД умеет работать с действующим законодательством", - констатирует он.
Второе важное условие - правовая грамотность населения. По словам Бурматова, подавляющее большинство сообщений о фактах жестокого обращения распространяются в интернете, а вот до реальных заявлений в полицию доходит крайне редко - это тоже ситуация, которую нужно менять.
"Каждый день я лично обрабатываю от 200 до 300 обращений. В 95 случаях из ста, заявлений в полицию при этом нет. Когда ОВД будут получать качественные обращения, с фактурой, материалами, тогда и результат будет другой", - убежден депутат.
Если вы стали свидетелем насилия над животным, соавтор закона рекомендует фиксировать это с помощью фото и видео, и обязательно писать заявление в полицию. В случае отказа принять заявление, следующим ведомством, куда необходимо обратиться, является прокуратура.
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