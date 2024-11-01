https://crimea.ria.ru/20241101/v-krymu-dvukhletniy-rebenok-otravilsya-yadovitymi-gribami-1141516995.html

В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

В Крыму более 20 человек отравились ядовитыми грибами, в том числе двухлетний ребенок, он находится в реанимации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T15:22

2024-11-01T15:22

2024-11-01T15:22

радио "спутник в крыму"

грибы

новости крыма

елена лысенкова

анатолий писарев

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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму более 20 человек отравились ядовитыми грибами, в том числе двухлетний ребенок, он находится в реанимации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по Крыму и Севастополю Елена Лысенкова.По ее словам, в этом году на полуострове участились случаи отравления грибами.Ситуация сложная и специалисты вынуждены напоминать о мерах профилактики, чтобы предупредить отравления в дальнейшем, добавила она."В сети встречаются публикации, когда разные специалисты, экологи, микологи высказываются в пользу положительных нутритивных свойств грибов. Но однозначно дети любого возраста – это не та категория, и грибы, даже покупные, те же шампиньоны, которые реализуются в сертифицированных точках – это не тот продукт, который показан детям", – добавил врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев.Специалисты советуют воздержаться от самостоятельного сбора грибов."Даже специалисты-микологи иногда не могут отличить ложные грибы, например, опята, от настоящих. Сейчас настолько мутировали грибы и непредсказуема наша экология, что очень сложно идентифицировать и отделить съедобные грибы от условно съедобных или от ядовитых", – сказала Лысенкова.Виртуальным помощникам в этом деле тоже не стоит доверять, добавила врач. По ее словам, искусственный интеллект не дает гарантии того, что гриб будет правильно распознан."В тех случаях, которые произошли, люди собирали условно съедобные грибы, наши крымские. Под видом белого гриба иногда собирают желчный гриб, ложный опенок, некоторые мышата, которые очень сложно распознать", – уточнила Лысенкова.Часто встречаются случаи, когда грибы собирают вдоль автотрасс, возле железной дороги, в центре населенных пунктов – это тоже влияет на их качество, добавила эксперт."Соли тяжелых металлов, пестициды, которые находятся в земле, они переходят в грибы. Все это влияет на качество и приводит к пищевым отравлениям", – пояснила она.Одним из самых опасных грибов является бледная поганка, которая относится к виду мухоморов, добавил Писарев.По его словам, термическая обработка самостоятельно собранных грибов не дает уверенности в качестве гриба. Существует большая разница между отравлениями от солей тяжелых металлов, которые будут аккумулироваться в организме человека, и токсинами истинно ядовитого гриба, отметил специалист."Ядовитый гриб в очень высокой степени выраженности будет поражать печень, почки, желудочно-кишечный тракт и другие жизненно-важные функции организма. И летальность потенциально высокая, и в дальнейшем возможна инвалидизация из-за поражения печени, вплоть до пересадки", – пояснил Писарев.По словам Лысенковой, необходимо строго соблюдать технологию приготовления грибов, в частности, температурные режимы при термической обработке. Особенно важно то, что грибы следует готовить отдельно по видам – смешивать грибы категорически нельзя, отметила врач."Их нужно тщательно промыть и отварить, рекомендуется в большом объеме воды, это должен быть соленый раствор, нужно варить их 10-15 минут. Затем слить, снова промыть кипяченой водой, отжать, после этого их уже подвергают вторичной термической обработке – это может быть жарка или запекание в духовке", – сказала эксперт.Некоторые люди предпочитают готовить грибные консервы, что тоже весьма небезопасно, добавила она. Также, по ее словам, очень важно соблюдать условия и сроки хранения."Свежие принесенные грибы можно хранить не более суток, причем не в целлофановых пакетах – их хранят либо в ведрах, либо в корзинах. Приготовленные грибы, даже консервированные, можно хранить не более шести месяцев", – уточнила специалист.В случае с несъедобными ядовитыми грибами любые методы обработки бесполезны, вредных свойств они не утратят, добавила Лысенкова."Яд, который содержится в грибах, не разлагается и не исчезает даже при термической обработке", – уточнила она.Писарев добавил, что симптоматика отравления ядовитыми грибами будет отличаться от отравления условно съедобными."Действие ядовитых грибов не проявляется сразу, в отличие от гастроэнтерита, который может быть вызван условно съедобными или съедобными испорченными грибами. Скрытый период может длиться от 12 до 24 часов", – пояснил врач.Однако сложность в том, что некоторые симптомы отравления в обоих случаях будут одинаковы, добавил он."Это в первую очередь раздражение желудочно-кишечного тракта и явление диспепсии – когда у пострадавшего начинается рвота, тошнота, диарея", – сказал врач.Промедление в обращении за медицинской помощью может обернуться фатальными последствиями, подытожил Писарев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравленияВ Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознатьСмертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грибы, новости крыма, елена лысенкова, анатолий писарев