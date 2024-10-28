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В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать

В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Крыму растет пять смертельно опасных грибов: как распознать

В Крыму растет пять видов смертельно опасных грибов, самым ядовитым из них является бледная поганка. Об этом РИА Новости Крым рассказала ведущий научный... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:16

2024-10-28T09:16

2024-10-28T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. В Крыму растет пять видов смертельно опасных грибов, самым ядовитым из них является бледная поганка. Об этом РИА Новости Крым рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории природных экосистем Никитского ботанического сада, эколог Ирина Саркина.По ее словам, у бледной поганки ядовиты даже споры. Этот гриб относится к виду мухоморов, отметила эксперт.По ее словам, распознать бледную поганку можно по отличительному признаку на ножке гриба – мешковидному образованию, которое называется вольвой."Когда мухомор развивается, на начальной стадии он выглядит, как светлое кожистое яйцо. Потом эта внешняя оболочка разрывается и часть ее остается в виде хлопьев на шляпке, а часть в виде мешковидного образования в основании ножки, она очень часто скрыта в почве или в лесной подстилке", - сказала СаркинаКроме того, на ножке гриба есть кольцо, которое еще называют юбочкой. Многие грибники просто срезают гриб под шляпкой, и ножка остается вне поля зрения, отметила она.Эколог добавила, что в Крыму часто встречаются еще два вида этих грибов – мухомор весенний и мухомор весенний вонючий.По словам эколога, остальные ядовитые грибы относятся к разным группам. Самые безобидные из них – это грибы с локальным действием на организм, они вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом."Но тем не менее, если у человека имеются сопутствующие заболевания пищеварительных органов, или преклонный возраст, или наоборот ребенок, то даже эти грибы, которые не являются смертельно ядовитыми, могут в некоторых случаях привести к летальному исходу", - пояснила она.Всего в Крыму насчитывается порядка 20 видов грибов, отметила эколог. Однако даже к известным и хорошо узнаваемым грибам нужно относиться с осторожностью, добавила она.Также она отметила, что существуют условно съедобные и несъедобные грибы."Условно съедобные грибы обладают горьким вкусом, какими-либо раздражающими желудочно-кишечный тракт веществами, поэтому требуется предварительная тепловая обработка, отваривание перед употреблением. Несъедобные грибы – не ядовитые, но у них жесткая консистенция, неисчезающий горький вкус", - объяснила эксперт.Избавиться от неприятного горького вкуса не поможет ни вымачивание, ни отваривание грибов, отметила она.При употреблении ядовитых грибов могут поражаться печень, почки, сердечно-сосудистая система, центральная и периферическая нервная система, желудочно-кишечный тракт, сообщили ранее в республиканском минздраве. Одним из самых тяжелых с высоким риском развития неблагоприятного исхода для пациента является отравление именно бледной поганкой.Врач-токсиколог Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анатолий Писарев отметил, что в большинстве случаев отравление возникает из-за незнания съедобных и ядовитых грибов при самостоятельном сборе, в частности, особенностей внешнего вида гриба.Врач добавил, что от количества съеденных грибов зависит тяжесть состояния и вероятность летального исхода. К особой группе риска относятся дети и взрослые с заболеваниями органов печени, почек и иной хронической патологией внутренних органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное отравление: жителя Сочи судят за курсы о пользе мухоморовВ России появились органические грибы – что это такоеВ Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грибы, крым, природа, экология, здоровье, еда, совет эксперта, общество