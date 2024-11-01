Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму открыли благоустроенный эколого-патриотический маршрут "Партизанскими тропами Белогорского района", сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.На промаркированном маршруте появились беседки, лавочки и информационные знаки.В Гражданскую войну, а также в годы Великой Отечественной войны в этой местности была развернута широкая партизанская сеть.Ранее в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО) сообщили, что 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма.Всего с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до марта закрыли два заповедникаКрымские леса открыли для посещенияСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму открыли благоустроенный эколого-патриотический маршрут "Партизанскими тропами Белогорского района", сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
"Протяженность маршрута составляет 5 километров. Он начинается за селом Поворотное Белогорского района от кордона "Поворотное" и проходит по живописному каньону реки Кучук-Карасу", – говорится в сообщении.
На промаркированном маршруте появились беседки, лавочки и информационные знаки.
В Гражданскую войну, а также в годы Великой Отечественной войны в этой местности была развернута широкая партизанская сеть.
Ранее в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО) сообщили, что 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма.
Всего с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.
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