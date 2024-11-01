https://crimea.ria.ru/20241101/ekologo-patrioticheskiy-marshrut-blagoustroili-v-belogorskom-rayone-kryma-1141542783.html

Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма

Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма

В Крыму открыли благоустроенный эколого-патриотический маршрут "Партизанскими тропами Белогорского района", сообщает официальный Telegram-канал правительства... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T17:31

2024-11-01T17:31

2024-11-01T17:37

белогорский район

история

память

великая отечественная война

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141542908_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f0400107fe72ef88e8f8f5e3737ff0e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму открыли благоустроенный эколого-патриотический маршрут "Партизанскими тропами Белогорского района", сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.На промаркированном маршруте появились беседки, лавочки и информационные знаки.В Гражданскую войну, а также в годы Великой Отечественной войны в этой местности была развернута широкая партизанская сеть.Ранее в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО) сообщили, что 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма.Всего с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до марта закрыли два заповедникаКрымские леса открыли для посещенияСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

https://crimea.ria.ru/20241030/osvobozhdenie-put-k-pobede-polmilliona-rebyat-popali-na-vystavku-1141476929.html

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорский район, история, память, великая отечественная война, новости крыма