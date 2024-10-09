https://crimea.ria.ru/20241009/studenty-remontiruyut-pamyatniki-krymskim-partizanam-v-gorakh-i-lesakh-1140932689.html

Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах

Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах

250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма. Акция по уборке памятников... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-09T08:11

2024-10-09T08:11

2024-10-08T23:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма. Акция по уборке памятников проходит в рамках межрегионального патриотического слета бойцов студотрядов из Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, сообщили в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО).Как считают в РСО, таким образом студенты из разных регионов России не только получат понимание трудового добровольчества, но и больше узнают об истории своей страны. Сам слет проводится накануне памятной даты 23 октября – Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Именно 23 октября 1941 года был создан Штаб партизанского движения Крыма.В Крыму слет проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизануИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, история, российские студенческие отряды (рсо), новости, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне