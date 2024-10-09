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Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах
Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах
250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма. Акция по уборке памятников... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-09T08:11
2024-10-08T23:27
память
история
российские студенческие отряды (рсо)
новости
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма. Акция по уборке памятников проходит в рамках межрегионального патриотического слета бойцов студотрядов из Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, сообщили в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО).Как считают в РСО, таким образом студенты из разных регионов России не только получат понимание трудового добровольчества, но и больше узнают об истории своей страны. Сам слет проводится накануне памятной даты 23 октября – Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Именно 23 октября 1941 года был создан Штаб партизанского движения Крыма.В Крыму слет проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизануИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
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память, история, российские студенческие отряды (рсо), новости, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне
Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесах

250 студентов-добровольцев приводят в порядок памятники крымским партизанам в горах

08:11 09.10.2024
 
© Пресс-служба администрации АлуштыОткрытие памятного знака бойцам и командирам Алуштинского партизанского отряда в селе Виноградное
Открытие памятного знака бойцам и командирам Алуштинского партизанского отряда в селе Виноградное
© Пресс-служба администрации Алушты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. 250 студентов-волонтеров из разных регионов России помогают благоустраивать памятники Великой Отечественной войны в горах Крыма. Акция по уборке памятников проходит в рамках межрегионального патриотического слета бойцов студотрядов из Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, сообщили в крымском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (РСО).
Как считают в РСО, таким образом студенты из разных регионов России не только получат понимание трудового добровольчества, но и больше узнают об истории своей страны. Сам слет проводится накануне памятной даты 23 октября – Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Именно 23 октября 1941 года был создан Штаб партизанского движения Крыма.
"В рамках слета у нас есть возможность на месте непосредственных событий познакомиться с историей героического партизанского движения, и делать это в команде единомышленников, с которыми мы вместе можем не только работать, но и общаться", – рассказала комиссар студенческого педагогического отряда "Мириада" Крымского регионального отделения РСО Софья Скороходова.
В Крыму слет проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
В общей сложности с 1941 по 1944 годы на Крымском полуострове действовали 62 партизанских отряда и 220 подпольных организаций и групп общей численностью до 12,5 тысяч человек. За это время крымские партизаны и подпольщики провели более трех тысяч акций против войск, коммуникаций и объектов противника. Крымские партизаны своими активными боевыми действиями оказали неоценимую помощь войскам Советской армии, сковывая действия захватчиков и нанося им огромный ущерб, уничтожая живую силу, коммуникацию и материальные ресурсы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ПамятьИсторияРоссийские Студенческие Отряды (РСО)НовостиНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоКрым в Великой Отечественной войне
 
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