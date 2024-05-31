"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизану
120 лет партизану-легенде Крыма Михаилу Чубу
Партизан Михаил Чуб
В кругу своих близких друзей он любил танцевать лезгинку – брал нож в зубы, обвязывался полотенцем и танцевал с упоением! Может быть, так же он праздновал победы своего партизанского отряда в 1941-1942 годах, в зимнем лесу – кружась в ярком танце сильных мужчин. Ведь в отряде практически все друзья, тут по-другому быть не может. Только вот музыки не было – маскировка прежде всего.
Немцы и румыны его очень боялись. Вдоль лесных дорог расставляли таблички: "Achtung, Tschоub!"
"О каком-то Чубе ходят легенды, скажи был ли такой человек в действительности?" – писал в своем письме Герой Советского Союза, ковпаковец Петр Вершигора крымскому партизану, писателю Илье Вергасову. Ответ был коротким: "Чуб был, есть и будет!"
В юбилей легендарного крымского партизана, грозы фашистов, РИА Новости Крым вспоминает орденоносца и патриота Михаила Ивановича Чуба.
Красная кавалерия
Всего 16 лет было Мишке, когда он вместе с отцом из поволжского села ушел на фронт гражданской войны. Красным кавалеристом ликвидировал белогвардейцев в степях под Астраханью. Потом – учеба в партийной школе, комсомольская работа и снова – на передовую борьбы за грядущий коммунизм в Средней Азии.
Ему предлагали остаться в регулярных войсках, уж больно хорош был Михаил Чуб в военном деле, был, как говорят сейчас, отличным управленцем. Отказался Миша. Тянуло его на землю: из земельных казаков вышел, к работе на земле и хотел возвратиться. Очень любил животных. Его "коллега" – партизан Илья Вергасов вспоминал, как умело Михаил Чуб управлялся с лошадьми. А на вопрос, как так вышло, отвечал, что школой ему была кавалерия в Заволжье.
Идейный партиец, он организовывал колхозы, управлял сельхозартелью, а после окончания зоологического факультета зооветинститута стал директором совхоза. Снова хотели его оставить на партийной работе, и не малым начальником – главным по овцеводству совхозов Наркомата РСФСР. Но снова отказался Михаил. И уехал в Крым – директором одного из сельскохозяйственных техникумов.
© из личного собрания Д. АманКомандир партизанского отряда Михаил Ильич Чуб
© из личного собрания Д. Аман
Командир партизанского отряда Михаил Ильич Чуб
Не пустили на фронт
Когда началась война, директор техникума просил отправить его на фронт, но ему было отказано, ему поручили более ответственное с точки зрения партии дело – формировать местный партизанский отряд.
Лесной и горный Крым разделили на пять партизанских районов, в каждом – несколько отрядов. В октябре 1941 года Михаил Чуб был назначен командиром одного из них – Ичкинского. В октябре 1941 фашисты прорвались на полуостров, и партизаны перебазировались в лес. 2 ноября Чуб доложил наверх, что готов к боевым действиям, а уже 3 ноября его отряд принял первый партизанский бой в Крыму.
Ичкинцы и группа пограничников прикрывали отходящие из Старого Крыма по горным дорогам к Южному берегу части 51-ой армии и эвакуирующиеся госпитали.
До сих пор существует эта горная, сложная, петляющая дорога. Сверху – нависающие скалы, снизу – глубокие обрывы, вокруг – крымский буковый лес. Сама родная земля, ее рельеф помогали партизанам.
Пять часов длился бой на так называемой "Подковке", в урочище Кок-Асан. Партизаны и пограничники "уложили" 120 человек живой силы противника, взяли трофеями стрелковое оружие. Но, самое главное, армейские части и госпитали смоли уйти от преследования к морю. Это было первое боевое крещение отряда, первая партизанская победа, слава о которой передавалась из уст в уста и поднимала моральный дух оккупированного Крыма.
Потом у отряда было немало славных боев и побед. С первых дней войны перед партизанами Крыма стояла очень важная задача – всеми силами оказывать помощь героическому Севастополю, оттягивая на себя силы противника, разрушать вражеские коммуникации, наносить урон и передавать в осажденный Севастополь данные разведки.
Молодой Михаил Чуб
Молодой Михаил Чуб
И партизаны старались, не жалея жизней – своих и врага. 18 декабря 1941 года Совинформбюро передавало: "Умело действует отряд товарища Ч, за несколько дней сожжено 11 вражеских грузовиков с боеприпасами и продовольствием, уничтожено из засады до 60 фашистов". Фамилию не называли – из конспирации. Но партизаны знали, что во главе операций стоит их командир – Михаил Ильич Чуб.
Николай Колпаков в книге "Всегда в разведке" вспоминал: "Чуб – непревзойденный организатор и воспитатель, хорошо знал всех партизан отряда. Во всех боях, будь то нападение или оборона, быстро анализировал складывающуюся обстановку и находил самые оптимальные решения, как с наименьшими потерями партизан нанести наибольший урон противнику".
Жена партизана
Чубов в отряде было двое. В августе 1941 года Михаил Ильич сыграл свадьбу – его второй женой стала Анастасия Васильевна. Перед войной она закончила курсы медсестер и против воли мужа ушла в лес, хотя должна была уехать к свекрам, где от первой жены на попечении оставались двое детей.
"Мама с одной стороны была очень женственная, спокойная, выдержанная. Я никогда не слышала, чтобы она ругалась. Папа без нее был как ребенок. И она решила, что никуда не поедет. Это война – с ним может что-нибудь случиться. Тем более, мама закончила курсы медсестер. И она записалась в отряд отца", - вспоминает дочь Михаила Чуба Надежда Чуб-Пронина.
© Из личного собрания Д. АманПартизаны Михаил Ильич Чуб и Анастасия Васильевна
© Из личного собрания Д. Аман
Партизаны Михаил Ильич Чуб и Анастасия Васильевна
Никакого привилегированного положения у Анастасии Чуб не было: она наравне с другими женщинами готовила, обшивала, стирала вещи бойцов и лечила. Но главное, она была рядом со своим любимым командиром.
"Когда командир после тяжелого боя засыпал, она старалась беречь его сон и однажды спасла отряд, услышав приближение немецкой облавы: приложила ухо к земле и услышала – идут немцы", - рассказывает дочь партизана.
О том, что у нее будет ребенок, Анастасия Васильевна узнала зимой 1942 года в крымском лесу. Младенцы – не лучшее решение для партизанского отряда. Как рассказывала Надежда Михайловна, ее мать Анастасия Васильевна это очень хорошо понимала:
"Отец как об этом узнал, схватил пистолет, и сказал: "я застрелю и тебя, и ту медсестру. Только посмейте. У меня будет дочь, она мне приснилась".
Командир, не верующий ни в Бога, ни в черта, увидел свою дочь в вещем сне – черноглазую и кругленькую и отправил свою жену на большую землю. Там и родилась Надя-"партизаночка", как ее потом называли родственники: черноглазая и кругленькая – такая, как и приснилась командиру отряда.
Анастасия Васильевна была награждена орденом "За отвагу". В весенние дни 1945 года она родила еще одного ребенка, после войны также воспитала двух детей Михаила Чуба от предыдущего брака и, к сожалению, рано ушла из жизни.
© Из личного собрания Д. АманМихаил Чуб (третий слева) с боевыми товарищами-партизанами
© Из личного собрания Д. Аман
Михаил Чуб (третий слева) с боевыми товарищами-партизанами
Горячий обед как трофей
В музее Ичкинского партизанского отряда Заветненской средней школы им. Крымских партизан хранится письмо генерала Михаила Тихоновича Лобова, бывшего начальника штаба 2-го партизанского района, в состав которого входил Ичкинский отряд:
"Командир партизанского отряда – это личность особого склада. Это не командир роты, батальона или полка, у которого чаще всего под рукой и боевые припасы, и продовольствие, и медицинская помощь. В партизанском лесу командир отряда решает где достать боевые припасы, продовольствие, где и как достать соль, как сварить обед без соли и часто без продуктов, как вылечить больного без медикаментов, как перевязать рану без бинтов, как сегодня разгромить фашистов и не иметь у себя ни раненых, ни убитых".
В условиях крайнего голода, холода, c сожженными продуктовыми складами, где даже ложки колаборанты, прочесывающие леса, дырявили пулями, без медикаментов и сухой одежды, крымские партизаны умудрялись бить врага.
"На фронте мне было легче, чем в партизанах. Благодаря закалке, полученной в крымских лесах, приобрел потрясающую выносливость. … На войне за солдатом всегда есть тыл, тебе ночью принесут положенную порцию каши и хлеба. А в партизанах ты воюешь в тылу противника. Все, что есть у народного мстителя, — вещмешок, в котором и продовольствие, и одежда, и боеприпасы. Ты должен сам себя обеспечить питанием, обмундированием и патронами", — впоследствии вспоминал крымский партизан, директор школы в селе Заветное Николай Олейников.
© Из личного собрания Д. АманМихаил Чуб (третий в нижнем ряду) с товарищами-партизанами
© Из личного собрания Д. Аман
Михаил Чуб (третий в нижнем ряду) с товарищами-партизанами
Правнучка Михаила Чуба Дарья Аман рассказывает, что, по воспоминаниям родственников, дедушка с охотой каждый раз вспоминал о самой яркой для него партизанской операции в деревне Ени-Сала. Там партизанам удалось в качестве одного из трофеев добыть себе горячий обед, ведь горячего питания практически не было: жечь костры в лесу равноценно подать немцам сигнал о своем местонахождении.
"Папа всегда делал так, чтобы бой заканчивался минимумом потерь. Но с женщинами сложно. Они пошили себе из парашюта штаны. А парашюты крепкие, немецкие и шуршали сильно. А если им нужно было выходить где-то, тихо папа ругался "ноги расставьте! Чтобы тихо шли!" - рассказывала дочь Надежда.
В июне 1942 года Михаил Чуб принял командование 1-м партизанским районом и был награжден высшей наградой СССР – Орденом Ленина. А уже в декабре из-за очень сложной обстановки для партизан, часть командиров была отозвана. Михаила Чуба направили на Кавказ. Самолет, на котором эвакуировался Чуб и его штаб, над Кубанью попал в зону зенитного огня. Они вынужденно сели на немецкую территорию. Михаил Чуб 200 километров водил своих товарищей, два из которых были ранены, по немецким тылам, а через две недели они все же вышли к своим. Помогли хватка, воля к жизни, ответственность за людей.
Заместитель командующего партизанским движением Крыма Григорий Северский писал: "Не будет преувеличением, если я скажу, что одним из подлинных героев партизанского движения в Крыму стал Михаил Ильич Чуб".
Снова мирный Крым
Когда на западных границах СССР еще гремела война, а Крым был уже освобожден, забрав родителей, жену и четверых детей Михаил Чуб в апреле 1944 года снова приезжает на полуостров – поднимать народное хозяйство. Руководил совхозами, депутатствовал, представлял достижения сельского хозяйства Крыма на ВДНХ, получил несколько трудовых наград, первая из которых – в 1947 году за успешное восстановление совхозов и освоение посевных площадей. Чуб знал: после войны людям в первую очередь нужен хлеб.
Уже будучи на пенсии, Михаил Ильич вернулся к своему любимому делу — зоотехнике, возглавил Крымскую племенную станцию.
А еще была общественная работа – патриотическое воспитание молодежи, Чуб также выполнял обязанности заместителя областной секции бывших партизан и подпольщиков Крыма. Был инициатором многих встреч, открывал памятники боевым товарищам. В своей книге "Крымские тетради" писатель Илья Вергасов вспоминал: "Встречи партизан стали нашей традицией: где бы ты ни был в День Победы — лети в Крым. Там, в заповедных лесах, ждут тебя твои однополчане, там, у главного знамени — легендарный Чуб".
Первые неофициальные партизанские встречи в Крыму проходили на горе Колан-Баир, их проводил бывший партизан, командир Зуйского партизанского отряда Николай Луговой. Затем встречи стали официальными, их организовывала партия на Ангарском перевале.
А на Кок-Асан бывшие боевые товарищи приезжали уже по собственной инициативе, без галстуков. Первая такая встреча прошла в 1973 году, ее организовывали командир Ичкинского партизанского отряда Михаил Чуб и директор Заветненской школы, партизан Николай Иванович Олейников. С тех пор каждый год в первое воскресенье июня в бывших партизанских местах собирались сначала сами партизаны, а потом и их потомки, и все те, кто чтит подвиг людей, которым в лесах Крыма приходилось порой гораздо тяжелее, чем на фронте.
© из личного собрания Д. АманМ.И. Чуб на партизанской маевке на Кок-Асане
© из личного собрания Д. Аман
М.И. Чуб на партизанской маевке на Кок-Асане
Память потомков
В память об этих людях в школе села Заветное в 1967 году открылся Народный музей Ичкинского партизанского отряда. Еще в 1949 году школьники Заветного впервые прошли от Старого Крыма через Щебетовку до приморского поселка Курортное, по дороге собирая первые экспонаты для будущего музея.
В музее – уникальное собрание фотографий, документов, личных вещей партизан, которые сражались за свободу этой земли. Тут хранится личный архив Михаила Чуба, рукописи, шинель, списки партизан и отчет о боевой деятельности отряда, другие ценные документы и артефакты.
© С сайта школы с. ЗаветноеПартизанская шинель партизана Михаила Чуба из собрания музея школы с. Завтеное
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Партизанская шинель партизана Михаила Чуба из собрания музея школы с. Завтеное
© С сайта школы с. Заветное
© сайт школы с. ЗаветноеЗнамя Ичкинского партизанского отряда. Из собрания музея школы с. Заветное
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Знамя Ичкинского партизанского отряда. Из собрания музея школы с. Заветное
© сайт школы с. Заветное
© сайт школы с. ЗаветноеДиорама в школе с. Заветное "Первый партизанский бой в Крыму в урочище Нижний Кокасан"
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Диорама в школе с. Заветное "Первый партизанский бой в Крыму в урочище Нижний Кокасан"
© сайт школы с. Заветное
© сайт школы с. Заветноекомандир партизанского отряда Михаил Ильич Чуб
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командир партизанского отряда Михаил Ильич Чуб
© сайт школы с. Заветное
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Партизанская шинель партизана Михаила Чуба из собрания музея школы с. Завтеное
© С сайта школы с. Заветное
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Знамя Ичкинского партизанского отряда. Из собрания музея школы с. Заветное
© сайт школы с. Заветное
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Диорама в школе с. Заветное "Первый партизанский бой в Крыму в урочище Нижний Кокасан"
© сайт школы с. Заветное
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командир партизанского отряда Михаил Ильич Чуб
© сайт школы с. Заветное
"В школе обязательно должна быть святыня, прикасаясь к которой, молодежь получала бы заряд мужества, патриотизма, испытывала гордость за дедов и прадедов. Я полагаю, для наших мест такой святыней является история Ичкинского партизанского отряда", - в свое время говорил один из организаторов музея, директор школы, партизан Николай Олейников.
О своих друзьях и их подвигах в 1980 году Михаил Чуб написал книгу "Так было". Она была издана в Крыму единственный раз, и сейчас ведутся разговоры о ее переиздании.
© Чуб партизаныМ.И. Чуб проводит первую экскурсию в музее Ичкинского партизанского отряда
© Чуб партизаны
М.И. Чуб проводит первую экскурсию в музее Ичкинского партизанского отряда
Через два года Михаила Ильича не стало. За его гробом шли тысячи людей, порой даже совсем не знакомых. Они понимали: ушла еще одна местная легенда. Именем Михаила Ильича названа одна из улиц поселка Советский, на здании техникума, где он был директором, установлена мемориальная плита. Его имя присвоено главной библиотеке Советского и одной из улиц этого поселка.
И еще его помнят его внуки и правнуки.
"Папа рассказывал, что мой прадед был очень суровым и строгим со взрослыми и очень добрым с детьми. Детям он все позволял и баловал их нещадно", - рассказывает правнучка Дарья Аман.
© Из личного собрания Д. АманМихаил Чуб с внуком
© Из личного собрания Д. Аман
Михаил Чуб с внуком
В крымских горах каждый год молодежь подбеливает памятники партизанам. Они то тут, то там разбросаны в зарослях – плиты и пирамидки, которые венчает неизменная красная звезда, которая теперь светит всем нам из глубин партизанского леса.
Главные награды Михаила Чуба:
- —Орден Ленина
- —Орден Красной звезды
- —Орден Трудового Красного знамени
- —Два ордена "Знак Почета"
- —Медаль партизану Отечественной войны 1 степени
- —Медаль За оборону Севастополя