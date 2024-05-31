https://crimea.ria.ru/20240531/achtung-tschoub-120-let-legendarnomu-krymskomu-partizanu-1137729913.html

"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизану

"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизану - РИА Новости Крым, 31.05.2024

"Achtung, Tschоub!": 120 лет легендарному крымскому партизану

В кругу своих близких друзей он любил танцевать лезгинку – брал нож в зубы, обвязывался полотенцем и танцевал с упоением! Может быть, так же он праздновал... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T13:40

2024-05-31T13:40

2024-05-31T13:40

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В кругу своих близких друзей он любил танцевать лезгинку – брал нож в зубы, обвязывался полотенцем и танцевал с упоением! Может быть, так же он праздновал победы своего партизанского отряда в 1941-1942 годах, в зимнем лесу – кружась в ярком танце сильных мужчин. Ведь в отряде практически все друзья, тут по-другому быть не может. Только вот музыки не было – маскировка прежде всего.Немцы и румыны его очень боялись. Вдоль лесных дорог расставляли таблички: "Achtung, Tschоub!"В юбилей легендарного крымского партизана, грозы фашистов, РИА Новости Крым вспоминает орденоносца и патриота Михаила Ивановича Чуба.Красная кавалерияВсего 16 лет было Мишке, когда он вместе с отцом из поволжского села ушел на фронт гражданской войны. Красным кавалеристом ликвидировал белогвардейцев в степях под Астраханью. Потом – учеба в партийной школе, комсомольская работа и снова – на передовую борьбы за грядущий коммунизм в Средней Азии.Ему предлагали остаться в регулярных войсках, уж больно хорош был Михаил Чуб в военном деле, был, как говорят сейчас, отличным управленцем. Отказался Миша. Тянуло его на землю: из земельных казаков вышел, к работе на земле и хотел возвратиться. Очень любил животных. Его "коллега" – партизан Илья Вергасов вспоминал, как умело Михаил Чуб управлялся с лошадьми. А на вопрос, как так вышло, отвечал, что школой ему была кавалерия в Заволжье.Идейный партиец, он организовывал колхозы, управлял сельхозартелью, а после окончания зоологического факультета зооветинститута стал директором совхоза. Снова хотели его оставить на партийной работе, и не малым начальником – главным по овцеводству совхозов Наркомата РСФСР. Но снова отказался Михаил. И уехал в Крым – директором одного из сельскохозяйственных техникумов.Не пустили на фронтКогда началась война, директор техникума просил отправить его на фронт, но ему было отказано, ему поручили более ответственное с точки зрения партии дело – формировать местный партизанский отряд.Лесной и горный Крым разделили на пять партизанских районов, в каждом – несколько отрядов. В октябре 1941 года Михаил Чуб был назначен командиром одного из них – Ичкинского. В октябре 1941 фашисты прорвались на полуостров, и партизаны перебазировались в лес. 2 ноября Чуб доложил наверх, что готов к боевым действиям, а уже 3 ноября его отряд принял первый партизанский бой в Крыму.Ичкинцы и группа пограничников прикрывали отходящие из Старого Крыма по горным дорогам к Южному берегу части 51-ой армии и эвакуирующиеся госпитали.До сих пор существует эта горная, сложная, петляющая дорога. Сверху – нависающие скалы, снизу – глубокие обрывы, вокруг – крымский буковый лес. Сама родная земля, ее рельеф помогали партизанам.Пять часов длился бой на так называемой "Подковке", в урочище Кок-Асан. Партизаны и пограничники "уложили" 120 человек живой силы противника, взяли трофеями стрелковое оружие. Но, самое главное, армейские части и госпитали смоли уйти от преследования к морю. Это было первое боевое крещение отряда, первая партизанская победа, слава о которой передавалась из уст в уста и поднимала моральный дух оккупированного Крыма.Потом у отряда было немало славных боев и побед. С первых дней войны перед партизанами Крыма стояла очень важная задача – всеми силами оказывать помощь героическому Севастополю, оттягивая на себя силы противника, разрушать вражеские коммуникации, наносить урон и передавать в осажденный Севастополь данные разведки.И партизаны старались, не жалея жизней – своих и врага. 18 декабря 1941 года Совинформбюро передавало: "Умело действует отряд товарища Ч, за несколько дней сожжено 11 вражеских грузовиков с боеприпасами и продовольствием, уничтожено из засады до 60 фашистов". Фамилию не называли – из конспирации. Но партизаны знали, что во главе операций стоит их командир – Михаил Ильич Чуб.Николай Колпаков в книге "Всегда в разведке" вспоминал: "Чуб – непревзойденный организатор и воспитатель, хорошо знал всех партизан отряда. Во всех боях, будь то нападение или оборона, быстро анализировал складывающуюся обстановку и находил самые оптимальные решения, как с наименьшими потерями партизан нанести наибольший урон противнику".Жена партизанаЧубов в отряде было двое. В августе 1941 года Михаил Ильич сыграл свадьбу – его второй женой стала Анастасия Васильевна. Перед войной она закончила курсы медсестер и против воли мужа ушла в лес, хотя должна была уехать к свекрам, где от первой жены на попечении оставались двое детей.Никакого привилегированного положения у Анастасии Чуб не было: она наравне с другими женщинами готовила, обшивала, стирала вещи бойцов и лечила. Но главное, она была рядом со своим любимым командиром."Когда командир после тяжелого боя засыпал, она старалась беречь его сон и однажды спасла отряд, услышав приближение немецкой облавы: приложила ухо к земле и услышала – идут немцы", - рассказывает дочь партизана.О том, что у нее будет ребенок, Анастасия Васильевна узнала зимой 1942 года в крымском лесу. Младенцы – не лучшее решение для партизанского отряда. Как рассказывала Надежда Михайловна, ее мать Анастасия Васильевна это очень хорошо понимала:Командир, не верующий ни в Бога, ни в черта, увидел свою дочь в вещем сне – черноглазую и кругленькую и отправил свою жену на большую землю. Там и родилась Надя-"партизаночка", как ее потом называли родственники: черноглазая и кругленькая – такая, как и приснилась командиру отряда.Анастасия Васильевна была награждена орденом "За отвагу". В весенние дни 1945 года она родила еще одного ребенка, после войны также воспитала двух детей Михаила Чуба от предыдущего брака и, к сожалению, рано ушла из жизни.Горячий обед как трофейВ музее Ичкинского партизанского отряда Заветненской средней школы им. Крымских партизан хранится письмо генерала Михаила Тихоновича Лобова, бывшего начальника штаба 2-го партизанского района, в состав которого входил Ичкинский отряд:В условиях крайнего голода, холода, c сожженными продуктовыми складами, где даже ложки колаборанты, прочесывающие леса, дырявили пулями, без медикаментов и сухой одежды, крымские партизаны умудрялись бить врага."На фронте мне было легче, чем в партизанах. Благодаря закалке, полученной в крымских лесах, приобрел потрясающую выносливость. … На войне за солдатом всегда есть тыл, тебе ночью принесут положенную порцию каши и хлеба. А в партизанах ты воюешь в тылу противника. Все, что есть у народного мстителя, — вещмешок, в котором и продовольствие, и одежда, и боеприпасы. Ты должен сам себя обеспечить питанием, обмундированием и патронами", — впоследствии вспоминал крымский партизан, директор школы в селе Заветное Николай Олейников.Правнучка Михаила Чуба Дарья Аман рассказывает, что, по воспоминаниям родственников, дедушка с охотой каждый раз вспоминал о самой яркой для него партизанской операции в деревне Ени-Сала. Там партизанам удалось в качестве одного из трофеев добыть себе горячий обед, ведь горячего питания практически не было: жечь костры в лесу равноценно подать немцам сигнал о своем местонахождении."Папа всегда делал так, чтобы бой заканчивался минимумом потерь. Но с женщинами сложно. Они пошили себе из парашюта штаны. А парашюты крепкие, немецкие и шуршали сильно. А если им нужно было выходить где-то, тихо папа ругался "ноги расставьте! Чтобы тихо шли!" - рассказывала дочь Надежда.В июне 1942 года Михаил Чуб принял командование 1-м партизанским районом и был награжден высшей наградой СССР – Орденом Ленина. А уже в декабре из-за очень сложной обстановки для партизан, часть командиров была отозвана. Михаила Чуба направили на Кавказ. Самолет, на котором эвакуировался Чуб и его штаб, над Кубанью попал в зону зенитного огня. Они вынужденно сели на немецкую территорию. Михаил Чуб 200 километров водил своих товарищей, два из которых были ранены, по немецким тылам, а через две недели они все же вышли к своим. Помогли хватка, воля к жизни, ответственность за людей.Заместитель командующего партизанским движением Крыма Григорий Северский писал: "Не будет преувеличением, если я скажу, что одним из подлинных героев партизанского движения в Крыму стал Михаил Ильич Чуб".Снова мирный КрымКогда на западных границах СССР еще гремела война, а Крым был уже освобожден, забрав родителей, жену и четверых детей Михаил Чуб в апреле 1944 года снова приезжает на полуостров – поднимать народное хозяйство. Руководил совхозами, депутатствовал, представлял достижения сельского хозяйства Крыма на ВДНХ, получил несколько трудовых наград, первая из которых – в 1947 году за успешное восстановление совхозов и освоение посевных площадей. Чуб знал: после войны людям в первую очередь нужен хлеб.Уже будучи на пенсии, Михаил Ильич вернулся к своему любимому делу — зоотехнике, возглавил Крымскую племенную станцию.А еще была общественная работа – патриотическое воспитание молодежи, Чуб также выполнял обязанности заместителя областной секции бывших партизан и подпольщиков Крыма. Был инициатором многих встреч, открывал памятники боевым товарищам. В своей книге "Крымские тетради" писатель Илья Вергасов вспоминал: "Встречи партизан стали нашей традицией: где бы ты ни был в День Победы — лети в Крым. Там, в заповедных лесах, ждут тебя твои однополчане, там, у главного знамени — легендарный Чуб".Первые неофициальные партизанские встречи в Крыму проходили на горе Колан-Баир, их проводил бывший партизан, командир Зуйского партизанского отряда Николай Луговой. Затем встречи стали официальными, их организовывала партия на Ангарском перевале. А на Кок-Асан бывшие боевые товарищи приезжали уже по собственной инициативе, без галстуков. Первая такая встреча прошла в 1973 году, ее организовывали командир Ичкинского партизанского отряда Михаил Чуб и директор Заветненской школы, партизан Николай Иванович Олейников. С тех пор каждый год в первое воскресенье июня в бывших партизанских местах собирались сначала сами партизаны, а потом и их потомки, и все те, кто чтит подвиг людей, которым в лесах Крыма приходилось порой гораздо тяжелее, чем на фронте.Память потомковВ память об этих людях в школе села Заветное в 1967 году открылся Народный музей Ичкинского партизанского отряда. Еще в 1949 году школьники Заветного впервые прошли от Старого Крыма через Щебетовку до приморского поселка Курортное, по дороге собирая первые экспонаты для будущего музея.В музее – уникальное собрание фотографий, документов, личных вещей партизан, которые сражались за свободу этой земли. Тут хранится личный архив Михаила Чуба, рукописи, шинель, списки партизан и отчет о боевой деятельности отряда, другие ценные документы и артефакты.О своих друзьях и их подвигах в 1980 году Михаил Чуб написал книгу "Так было". Она была издана в Крыму единственный раз, и сейчас ведутся разговоры о ее переиздании.Через два года Михаила Ильича не стало. За его гробом шли тысячи людей, порой даже совсем не знакомых. Они понимали: ушла еще одна местная легенда. Именем Михаила Ильича названа одна из улиц поселка Советский, на здании техникума, где он был директором, установлена мемориальная плита. Его имя присвоено главной библиотеке Советского и одной из улиц этого поселка.И еще его помнят его внуки и правнуки.В крымских горах каждый год молодежь подбеливает памятники партизанам. Они то тут, то там разбросаны в зарослях – плиты и пирамидки, которые венчает неизменная красная звезда, которая теперь светит всем нам из глубин партизанского леса.Главные награды Михаила Чуба:

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2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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