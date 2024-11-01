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В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"

В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения" - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"

В трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T15:48

2024-11-01T15:48

2024-11-01T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.Работы по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке проходят по согласованию с местными жителями.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам.Также глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым. По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе КрымаВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаВ Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сакский район, благоустройство, новости крыма