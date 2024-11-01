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В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения" - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"
В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения" - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"
В трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T15:48
2024-11-01T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.Работы по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке проходят по согласованию с местными жителями.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам.Также глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым. По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезды к морю заасфальтируют в Сакском районе КрымаВ четырех муниципалитетах Крыма отремонтируют улицы на полмиллиардаВ Евпатории благоустроят десять дворов до конца октября
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РИА Новости Крым
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крым, сакский район, благоустройство, новости крыма
В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"

В Крыму в трех селах Сакского района в 2025 году появятся благоустроенные территории

15:48 01.11.2024 (обновлено: 15:49 01.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В трех селах Сакского района появятся новые благоустроенные территории, которые станут "точками притяжения" местного населения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

"У нас продолжается плановая работа по обустройству как дворовых, так и общественных территорий. Будут сделаны общественные территории в селах Воробьево, Орехово, Ромашкино, а во Фрунзе и Орехово – дворовые территории многоквартирных домов", – сказал он.

Работы по благоустройству общественных территорий в обязательном порядке проходят по согласованию с местными жителями.
"Это будут точки притяжения в этих населенных пунктах. Идем согласно плану, который уже согласован в рамках выделяемых средств", – отметил собеседник, уточнив, что работы будут выполнены в первом квартале следующего года.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам.
Также глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым. По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.
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