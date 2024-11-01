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В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн
В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн
В поселке Зуя Белогорского района Крыма продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T18:10
2024-11-01T18:10
2024-11-01T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Зуя Белогорского района Крыма продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.В настоящее время на объекте полностью завершена сборка модульной конструкции здания, выполнены все внутренние работы, ведется благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время ожидается поставка новой мебели и оборудования.Завершить строительство планируется до конца этого года. Стоимость работ – 160 миллионов рублей.В новой поликлинике будут работать терапевты, семейные врачи обшей практики, узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Поликлиника будет обслуживать население Зуи и близлежащих сел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублейВ Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудовКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белогорский район, новости крыма, крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн
Модульную поликлинику за 160 миллионов строят в крымском поселке Зуя
18:10 01.11.2024 (обновлено: 18:12 01.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Зуя Белогорского района Крыма продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
"Новое здание поликлиники площадью 1200 квадратных метров будет рассчитано на 50 посещений в смену. Здесь будут оборудованы кабинеты приема пациентов, процедурные, прививочные, смотровые кабинеты, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория", – говорится в сообщении.
В настоящее время на объекте полностью завершена сборка модульной конструкции здания, выполнены все внутренние работы, ведется благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время ожидается поставка новой мебели и оборудования.
Завершить строительство планируется до конца этого года. Стоимость работ – 160 миллионов рублей.
В новой поликлинике будут работать терапевты, семейные врачи обшей практики, узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Поликлиника будет обслуживать население Зуи и близлежащих сел.
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