https://crimea.ria.ru/20241101/v-poselke-belogorskogo-rayona-kryma-dostraivayut-polikliniku-za-160-mln-1141543656.html

В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн

В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн

В поселке Зуя Белогорского района Крыма продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T18:10

2024-11-01T18:10

2024-11-01T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Зуя Белогорского района Крыма продолжается строительство модульной поликлиники площадью 1200 квадратных метров, рассчитанной на 50 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.В настоящее время на объекте полностью завершена сборка модульной конструкции здания, выполнены все внутренние работы, ведется благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время ожидается поставка новой мебели и оборудования.Завершить строительство планируется до конца этого года. Стоимость работ – 160 миллионов рублей.В новой поликлинике будут работать терапевты, семейные врачи обшей практики, узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Поликлиника будет обслуживать население Зуи и близлежащих сел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольскую поликлинику №2 привезли ЛОР-комбайн за 10 млн рублейВ Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудовКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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