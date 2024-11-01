https://crimea.ria.ru/20241101/v-sevastopole-predstavili-novogo-mezhrayonnogo-prirodookhrannogo-prokurora-1141540727.html

В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора

В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора

Севастопольский прокурор Андрей Шевцов представил коллективу органов прокуратуры вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T16:54

2024-11-01T16:54

2024-11-01T16:54

новости

севастополь

прокуратура города севастополя

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

охрана природы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141540812_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3f795f335722fa30e0af7c6b67ad913.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский прокурор Андрей Шевцов представил коллективу органов прокуратуры вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.В органах прокуратуры Дмитрий Аралов служит уже 10 лет. Начинал с должности помощника Лесозаводского межрайонного прокурора прокуратуры Приморского края. Также работал в органах прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением природоохранного законодательства. До назначения в Севастополь он на протяжении двух лет занимал должность Биробиджанского межрайонного природоохранного прокурора Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уточнили в пресс-службе.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, прокуратура города севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, охрана природы