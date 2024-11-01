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В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора
В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора
Севастопольский прокурор Андрей Шевцов представил коллективу органов прокуратуры вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T16:54
2024-11-01T16:54
новости
севастополь
прокуратура города севастополя
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
охрана природы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский прокурор Андрей Шевцов представил коллективу органов прокуратуры вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.В органах прокуратуры Дмитрий Аралов служит уже 10 лет. Начинал с должности помощника Лесозаводского межрайонного прокурора прокуратуры Приморского края. Также работал в органах прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением природоохранного законодательства. До назначения в Севастополь он на протяжении двух лет занимал должность Биробиджанского межрайонного природоохранного прокурора Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уточнили в пресс-службе.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, севастополь, прокуратура города севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, охрана природы
В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора

Новым межрайоным природоохранным прокурором в Севастополе стал Дмитрий Аралов

16:54 01.11.2024
 
© Прокуратура СевастополяНовым межрайоным природоохранным прокурором в Севастополе стал Дмитрий Аралов
Новым межрайоным природоохранным прокурором в Севастополе стал Дмитрий Аралов
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский прокурор Андрей Шевцов представил коллективу органов прокуратуры вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации в октябре 2024 года на эту должность назначен Дмитрий Андреевич Аралов", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В органах прокуратуры Дмитрий Аралов служит уже 10 лет. Начинал с должности помощника Лесозаводского межрайонного прокурора прокуратуры Приморского края. Также работал в органах прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением природоохранного законодательства. До назначения в Севастополь он на протяжении двух лет занимал должность Биробиджанского межрайонного природоохранного прокурора Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, уточнили в пресс-службе.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что Балаклавский районный суд обязал владельца двух кемпингов на территории государственного заказника Ласпи снести самовольные строения и возместить нанесенный природе ущерб. В феврале прокуратура сообщала, что коммерческая организация получила субсидию из бюджета Севастополя на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. При реализации проекта получатель гранта в нарушение требований экологического законодательства разместил объекты туристической инфраструктуры в границах особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника Ласпи.
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НовостиСевастопольПрокуратура города СевастополяКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяОхрана природы
 
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