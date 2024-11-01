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Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T16:12
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 13:00 в очереди проезда ожидали 130 автомобилей.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 2,5 раза

16:12 01.11.2024 (обновлено: 16:13 01.11.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 в очереди проезда ожидали 130 автомобилей.
По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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