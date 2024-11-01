https://crimea.ria.ru/20241101/krymskiy-most-ochered-vyrosla-bolee-chem-v-dva-raza-1141539745.html

Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза

Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза

На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T16:12

2024-11-01T16:12

2024-11-01T16:13

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 13:00 в очереди проезда ожидали 130 автомобилей.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт