https://crimea.ria.ru/20241101/krymskiy-most-ochered-vyrosla-bolee-chem-v-dva-raza-1141539745.html
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T16:12
2024-11-01T16:12
2024-11-01T16:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей со стороны Керчи выросла в два с половиной раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 13:00 в очереди проезда ожидали 130 автомобилей.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в 2,5 раза
16:12 01.11.2024 (обновлено: 16:13 01.11.2024)