https://crimea.ria.ru/20241117/vsu-atakovali-krym-bezekipazhnymi-katerami-1141911706.html

ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами

ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами - РИА Новости Крым, 17.11.2024

ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами

ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T07:37

2024-11-17T07:37

2024-11-17T07:41

крым

всу (вооруженные силы украины)

черное море

пво

безэкипажные катера

беспилотные катера

новости крыма

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России."Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.Также, по данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

крым

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, всу (вооруженные силы украины), черное море, пво, безэкипажные катера, беспилотные катера, новости крыма, министерство обороны рф