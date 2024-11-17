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ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами
ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами - РИА Новости Крым, 17.11.2024
ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами
ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T07:37
2024-11-17T07:41
крым
всу (вооруженные силы украины)
черное море
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безэкипажные катера
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России."Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.Также, по данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
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крым, всу (вооруженные силы украины), черное море, пво, безэкипажные катера, беспилотные катера, новости крыма, министерство обороны рф
ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами

ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами - все они уничтожены

07:37 17.11.2024 (обновлено: 07:41 17.11.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Также, по данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
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КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное мореПВОБезэкипажные катераБеспилотные катераНовости КрымаМинистерство обороны РФ
 
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