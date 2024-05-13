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Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240513/territoriya-vliyaniya-eks-komanduyuschiy-chf-otsenil-rol-kryma-dlya-rossii-1137231155.html
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Россия – величайшая морская держава с выходами к 13 морям, где Крым – ключевая территория, с которой осуществляется влияние нашей страны в мире и от которой... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T11:41
2024-05-13T11:53
радио "спутник в крыму"
чф рф (черноморский флот российской федерации)
александр витко
мнения
армия и флот
крым
россия
новости
безопасность республики крым и севастополя
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Россия – величайшая морская держава с выходами к 13 морям, где Крым – ключевая территория, с которой осуществляется влияние нашей страны в мире и от которой зависит ее развитие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко.По его словам, Крым и Севастополь – это не просто ворота России на Юг, в Средиземное море, Индийский океан и Атлантику. В них – мощь страны, ее будущее развитие и перспективы влияния в мире.Перед Россией стоят "очень большие задачи", и для их выполнения ей, среди прочего, необходим сильный Черноморский флот в Крыму, добавил адмирал.По его словам, до 2014 года на протяжении многих лет ЧФ уделялось недостаточно внимания в силу обстоятельств, в частности, связанных с тем, что база флота в Севастополе находилась в составе Украины. Но теперь ситуация иная, и она меняется с каждым годом, отметил Витко."Прошло слишком мало времени, и нарастить флот в том объеме, который нужен, мы пока не успели. Но развитие однозначно будет. Черноморский флот займет свою достойную позицию, и все будет так, как положено для великой морской державы – страны, которая обладает выходами к 13 морям", – сказал адмирал.Он отметил, что флот уже прирастает новыми кораблями, а также напомнил, что у ЧФ есть оружие, которого нет ни у кого в мире.России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. Об этом РИА Новости Крым ранее заявил председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества, кандидат исторических наук Ярослав Иванченко. Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России 810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение
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чф рф (черноморский флот российской федерации), александр витко, мнения, армия и флот, крым, россия, новости, безопасность республики крым и севастополя, черное море
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России

Экс-командующий оценил роль Черноморского флота России в Крыму

11:41 13.05.2024 (обновлено: 11:53 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Россия – величайшая морская держава с выходами к 13 морям, где Крым – ключевая территория, с которой осуществляется влияние нашей страны в мире и от которой зависит ее развитие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко.
По его словам, Крым и Севастополь – это не просто ворота России на Юг, в Средиземное море, Индийский океан и Атлантику. В них – мощь страны, ее будущее развитие и перспективы влияния в мире.
"Почему так много стран претендуют на Крым, Севастополь, на наш непотопляемый авианосец? Если вспомнить Советский Союз, то самое большое пароходство находилось в Черноморском бассейне… Это наше развитие. Это наши претензии на роль и место в мировом океане. Безусловно, Крым – это как раз та ключевая территория, с которой мы осуществляем это влияние в мире", – заявил Витко.
Перед Россией стоят "очень большие задачи", и для их выполнения ей, среди прочего, необходим сильный Черноморский флот в Крыму, добавил адмирал.
По его словам, до 2014 года на протяжении многих лет ЧФ уделялось недостаточно внимания в силу обстоятельств, в частности, связанных с тем, что база флота в Севастополе находилась в составе Украины. Но теперь ситуация иная, и она меняется с каждым годом, отметил Витко.
"Прошло слишком мало времени, и нарастить флот в том объеме, который нужен, мы пока не успели. Но развитие однозначно будет. Черноморский флот займет свою достойную позицию, и все будет так, как положено для великой морской державы – страны, которая обладает выходами к 13 морям", – сказал адмирал.
Он отметил, что флот уже прирастает новыми кораблями, а также напомнил, что у ЧФ есть оружие, которого нет ни у кого в мире.
России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. Об этом РИА Новости Крым ранее заявил председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества, кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.
Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.
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Радио "Спутник в Крыму"ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Александр ВиткоМненияАрмия и флотКрымРоссияНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное море
 
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