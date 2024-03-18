https://crimea.ria.ru/20240318/krymskaya-vesna-postavila-krest-na-goluboy-mechte-ssha--mnenie-1135645605.html

Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение

Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение

Десять лет назад Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США обрести базы НАТО в Крыму и контролировать Черное море, но Америка до сих пор не может... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T17:00

2024-03-18T17:00

2024-03-18T17:00

крым

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Десять лет назад Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США обрести базы НАТО в Крыму и контролировать Черное море, но Америка до сих пор не может смириться с новыми реалиями. Об этом свидетельствуют заявления из США о полуострове и это, в частности, заставляет президента РФ жестко обозначать позицию России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.По его мнению, визит в зону боевых действий главкома ВСУ Александра Сырского и его заявление об "угрозе дальнейшего продвижения вооруженных сил России", является очередным "криком о помощи" к руководству США.Таким образом Киев поддерживает своего рода "благоприятный" информационный фон для того, чтобы надавить на палату представителей американского конгресса, где все никак не проголосуют за выделение помощи Украине."Это попытка еще раз надавить на своих хозяев, чтобы деньги дали быстрее. Он как бы говорит: "Если патронов не дадите, нам что - говорить о перемирии с Россией?" И в Соединенных Штатах судорожно сейчас ищут деньги, которые можно срочно дать Украине", – полагает Светов.На фоне "информационной кампании" Киева, заявления, звучащие сегодня из США, делаются не только для того, чтобы подбодрить Украину и запугать Россию. В правящих кругах Америки до сих пор жива мечта прибрать к рукам Крым, и они уже просто не в силах скрывать свои истинные настроения и цели, считает эксперт.О существовании таких планов свидетельствует и недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина о рассмотрении возможности присутствия войск стран-членов НАТО на Украине, добавил он."Потом пошли какие-то трактовки, что не совсем то он имел в виду, но, когда министр обороны вбрасывает такие планы, значит, они прорабатываются", – отметил Светов.При этом последние заявления из США и Европы как никогда ярко показывают "уровень самостоятельности киевской власти", которая "не просила вводить войска НАТО на территорию Украины", но те все равно готовятся и намерены зайти, подчеркнул эксперт.Именно потому, что "все серьезно", президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву еще раз очень четко сказал, что "если вы говорите, для вас нет красных линий, то должны понимать, что и для нас этих красных линий нет и возмездие будет необратимым для тех, кто это сделает", заключил эксперт.Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новая помощь США в случае одобрения ее конгрессом позволит Украине вернуть "наступательную инициативу" и обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота.В МИД России назвали это подстрекательством к эскалации конфликта и частью "глобальной американской авантюры".Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал непризнание референдума в Крыму роковой ошибкой Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву Ракеты "Авангард" превзошли систему противоракетной обороны США Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно США не будут менять ядерную стратегию – Белый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, юрий светов, политика, сша, россия, безопасность республики крым и севастополя