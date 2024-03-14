https://crimea.ria.ru/20240314/nepriznanie-referenduma-v-krymu-stalo-rokovoy-oshibkoy-zapada--kosachev-1135641956.html

Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев

Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Непризнание референдума в Крыму стало роковой ошибкой Запада – Косачев

Поддержка евромайдана на Украине, непризнание итогов референдума в Крыму и Севастополе и потакание Киеву в саботаже Минских соглашений стали роковыми ошибками... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T09:45

2024-03-14T09:45

2024-03-14T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Поддержка евромайдана на Украине, непризнание итогов референдума в Крыму и Севастополе и потакание Киеву в саботаже Минских соглашений стали роковыми ошибками Запада, которые "загнали" Швецию и Финляндию в НАТО и привели к наращиванию военных расходов. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Первой ошибкой стала исключительно конъюнктурная реакция на события майдана в феврале 2014 года. Бунтовщики свергли легитимного президента и тем самым нарушили конституцию. А гаранты политического процесса с западной стороны предпочли закрыть на это глаза, лишь бы добиться смены власти на более лояльную к себе, любимым", - написал он в своем Telegram-канале.Второй ошибкой Запада, по словам Косачева, стал "отказ жителям Крыма и Севастополя в праве не согласиться с госпереворотом и самоопределиться в условиях рухнувшего конституционного строя".Третья ошибка – "отрицание прав жителей Донбасса хотя бы на автономию, предусмотренную Минскими соглашениями", считает политик. Запад позволил Киеву саботировать эти соглашения, что обернулось гражданской войной с большими человеческими жертвами среди гражданского населения и последующим самоопределением Донбасса, констатировал Косачев.Только Россия на протяжении восьми лет добивалась обеспечения безопасности жителей ДНР и ЛНР на основе реализации Минских соглашений, пока Запад "готовил Украину к войне против нашей страны", добавил он.Фобии Запада по отношению к России, переходящие в агрессивность, являются прямым следствием радикально ошибочного анализа мотивов, причин и целей действий России, заключил политик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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